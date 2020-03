Leon Goretzka du Bayern Munich “mécontent” de son rôle de banc

MUNICH, Allemagne – Le but de Leon Goretzka pour le Bayern Munich dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps a été ce qui a finalement assuré un combat acharné 2-0 contre Augsbourg dans l’Allianz Arena dimanche.

Il est venu après qu’il ait remplacé Joshua Zirkzee en seconde période, clôturant une apparition de 20 minutes. Il s’agissait de la quatrième apparition sur le banc lors des six derniers matchs du Bayern, avec un seul départ à venir dans cette période.

Parlant aux journalistes après le match de dimanche, Goretzka a semblé ne pas être d’accord avec le fait qu’il n’était pas satisfait de son rôle actuel.

“C’est difficile, car je suis en bonne forme en ce moment, peut-être la meilleure forme de ma carrière à ce jour”, a déclaré Goretzka. “Bien sûr, je ne suis pas content quand je ne démarre pas. Je peux dire ouvertement et honnêtement que je ne suis pas content. “

L’entraîneur du Bayern, Hansi Flick, a semblé adopter une approche “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas” avec l’alignement de samedi, en utilisant la même équipe qui a joué contre Hoffenheim le week-end précédent. Goretzka a joué les 90 minutes de la victoire 1-0 de la Coupe du Bayern contre Schalke, l’un des deux seuls changements apportés par Flick à son équipe.

Il a également raté la victoire 3-2 du Bayern contre Paderborn avec un problème musculaire, ne montant pas dans le bus de l’équipe alors qu’il se dirigeait vers le stade avant le match.

Le milieu de terrain de 25 ans a déclaré qu’il avait parlé à Flick de sa situation et que ces conversations resteraient privées.

«En fin de compte, je dois accepter que c’est la décision de l’entraîneur. Il met une équipe sur le terrain qui, selon lui, a les meilleures chances de gagner », a déclaré Goretzka. “Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que je dois accepter, et quelque chose que j’ai déjà vécu. J’ai juste besoin de mettre de côté ma frustration, de travailler dur, de me maintenir en forme et de prendre des risques quand elles surviennent. »

“Je dois produire de bons résultats et je mériterai une place dans la formation de départ”, a-t-il ajouté.

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a déclaré qu’il comprenait la déception de Goretzka, mais les conversations doivent rester en interne.

“Quand il est sur le terrain et joue comme il l’a fait aujourd’hui, alors il peut exprimer son mécontentement”, a déclaré Salihamidzic.