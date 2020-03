L’épouse de Renato Ibarra parle de l’attaque qu’il a reçue du footballeur

L’affaire Renato Ibarra continue de parler dans le football mexicain et dans la justice de ce pays, car juste le week-end et hier, il y a eu une journée intense de sensibilisation à la violence sexiste, donc Le cas équatorien est devenu plus pertinent pour le moment.

Après de nombreuses rumeurs sur sa situation et le silence de sa femme, elle a décidé de s’exprimer dans une interview pour le magazine de notes d’émissions de télévision, où elle a révélé les détails de l’agression qu’elle a subie de la part du footballeur américain:

“Il s’est énervé. Renato et moi étions dans la pièce et il m’a tiré par les cheveux et m’a poussé contre le mur. Il l’a fait même si je savais que ma grossesse risquait de perdre récemment. Pendant qu’il me frappait, son parents, au lieu de le calmer, ils ont commencé à battre ma sœur puis moi! La bonne chose est qu’il y avait un ami commun dans la maison, Victor, qui nous a mis dans un dressing “, a déclaré la femme de Renato.

Non seulement cela, mais la femme du footballeur a révélé que l’Équatorienne avait demandé à ses proches de la battre ainsi que sa sœur, une situation dans laquelle le cas du footballeur américain est assez grave:

“Renato a dit à ses proches: Ven Allez, frappe-les!” Ensuite, ils ont attaqué ma sœur; ils l’ont mise à terre, ils l’ont battue. Ils m’ont mise contre un mur pendant qu’elle était frappée. ” Confirma Lucely Chalá.