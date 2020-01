L’Équateur a perdu 1-0 contre le Venezuela pour la troisième journée de la phase pré-olympique Sub 23 2020 au stade Ramírez Villegas de Pereira

Équateur perdu 1-0 avec Venezuela pour la troisième journée du groupe A du tournoi pré-olympique Sub 23 2020.

Équateur contre Venezuela: alignements confirmés

Equateur: Ramirez; Landázuri, Ségovie, Vallecilla, Cortéz; Alcívar, Franco, Rezabala, Sánchez; Head Bell

Venezuela: Varela; Bonilla, Velásquez, Mejías, Navarro; Casseres, Ibarra; Saggiomo, Soteldo, Rivas; Hurtado

Équateur contre Venezuela: MINUTE À MINUTE

Équateur contre Venezuela: horaires et chaînes de télévision

17h00 – Mexique | SKY Sports18: 00 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride) | DIRECTV Sports et DIRECTV Play19: 00 heures – Venezuela, Bolivie | DIRECTV Sports et DIRECTV Play20: 00 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili | DIRECTV Sports et DIRECTV Play23: 00 heures – UK00: 00 heures le samedi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le mini «Tri» va brûler, peut-être, sa dernière carte pour aspirer à avancer en phase, combattant le vinotinto pour les trois points après être tombé dans les deux premiers jours. Vous devriez profiter de l’Argentine et du Chili jouant sur l’autre trottoir et l’un pourrait stagner l’autre.

De 18h00 (au Pérou) et 19h00 (au Venezuela), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Équateur contre Venezuela.

Equateur, au bord de l’élimination, vos dernières cartes seront jouées lorsque vous recevrez Venezuela dans un match où il retrouvera deux de ses principaux joueurs: l’attaquant Leonardo Campana, qui revient après avoir signé un contrat avec Wolverhampton, et le milieu de terrain Jordy Alcívar, qui a respecté une date de suspension en Colombie après avoir été expulsé dans le premier jour

Bell arrivera au match “excité” à signer avec l’équipe britannique. “Très excité et impatient de jouer le premier match pour démontrer ce que je peux donner sur ce court incroyable”, a-t-il déclaré avant de retourner en Colombie.

L’Argentine Jorge Célico, entraîneur de l’Equateur sous 23, vise également à générer plus de volume de jeu en attaque et que son équipe puisse ainsi marquer son premier but du tournoi.

Le ‘Vinotinto’, quant à lui, tentera d’améliorer l’image qu’il a laissée face au Chili mais perdra l’attaquant Jholvis Acevedo, 21 ans et le Deportivo Metropolitano, pour avoir été expulsé.

Cependant, l’entraîneur Amleto Bonacorso récupérera l’attaquant Jan Hurtado, qui, le premier jour, a purgé une suspension imminente du U20 sud-américain l’année dernière et aura le stellaire Yeferson Soteldo, clé de l’attaque vénézuélienne.

“Très excité et impatient de jouer le premier match pour montrer ce que je peux donner dans cet incroyable terrain … Contre le Chili, nous avons joué un grand match, tout le monde sait que l’expulsion a conditionné le processus, mais nous nous sommes battus jusqu’à la fin, même avec un de moins, nous générons des situations d’attaque », a déclaré Hurtado, de Boca Juniors.

Les sélections du Venezuela et de l’Équateur se situent avant-dernier et dernier, respectivement, dans le tableau du groupe A du Pré-olympique colombien. Jusqu’à présent, ils n’ont pas ajouté de score. Le «Vinotinto» enregistre une défaite et le «Tri» deux.

Avec des informations EFE

FIXTURE COMPLETE of the U-23 Pre-Olympic

