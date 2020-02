L’équilibre comme condition sine qua non. Le football de Conte, expliqué par Conte

Un après-match intéressant, celui d’Inter-Ludogorets. Pas tant pour le succès de Nerazzurri au sens strict. Combien plutôt pour quelques pensées de Antonio Conte que répondre à une question sur les milieux de terrain à utiliser contre la Juventus s’est laissé aller à une analyse globale de sa façon de comprendre le football (au moins celui de Nerazzurri): “Les 2 points sont essentiels. Mais évidemment, le travail des milieux de terrain est cher, quantitativement. Quand vous avez un seul attaquant et deux à l’extérieur, ou un meneur de jeu, il y a beaucoup de joueurs qui participent à la phase défensive. Donc, au milieu du terrain, vous manquez quelque chose défensivement “. Une pensée claire et précise, celle du joueur de l’Inter. Cela également dans une perspective future a montré clairement comment les deux attaquants ne sont pas en discussion et comment ses milieux de terrain doivent se sacrifier pour les soutenir.

Message pour Eriksen? – Le raisonnement contiano continue: “Nous devons toujours trouver le bon équilibre et comprendre le jeu auquel nous voulons faire face, ainsi que la valeur réelle de l’adversaire. Nous aurons toujours besoin d’un équilibre entre la phase offensive et la phase défensive. Brozovic lui-même du centre il aime construire, mais dans la phase défensive il doit s’améliorer “. Comme pour dire: dans certains jeux (contre des adversaires plus modestes) on peut se permettre un peu plus de jeu, peut-être même un 3-4-1-2. Mais en général, les deux moitiés de 3-5-2 doivent avoir des caractéristiques très spécifiques. Et assurez l’équilibre pour l’équipe. Au début de la saison Sensi et Barella avaient réussi, aujourd’hui avec l’ex Cagliari il y a souvent Vecino. Et Eriksen? Suivant le fil de ce raisonnement, on le verra à peine sur le terrain dès 1 ‘face à la Juventus. Car net de jeux et de touches sublimes, l’intensité et la prédisposition à sacrifier, à la course supplémentaire au lieu de la course moins, ne font pas encore partie de ses bagages.