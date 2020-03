L’équipe allemande fait un don de 2,5 millions d’euros contre COVID-19!

Les joueurs de l’équipe de football allemande ont fait un don de 2,5 millions d’euros pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus, comme un geste de solidarité face à la situation actuelle.

18/03/2020 à 16:54

CET

sport.es

“Je suis heureux que la sélection ait fait ce don de 2,5 millions d’euros pour une aide immédiate, c’est un geste important de solidarité “, a déclaré le directeur administratif des équipes allemandes, Oliver Bierhoff, lors d’une conférence de presse.

Avant les internationaux Mathias Ginter et Leon Goretzka Ils avaient annoncé le don via leurs comptes sur les réseaux sociaux et appelé la population à faire preuve de solidarité.

“Le monde a rarement été dans une situation comme maintenant. La façon dont vous vous soutenez est impressionnante. En tant qu’équipe, nous voulons également faire notre part et avons donné 2,5 millions d’euros à titre d’aide immédiate “, a-t-il déclaré. Ginter via instagram.

GoretzkaPour sa part, il a déclaré que “c’est un problème qui affecte tout le monde et pas seulement les générations plus âgées”.

“Je veux vous demander de faire partie de la solution de solidarité”, a déclaré le joueur du Bayern.

“En tant qu’équipe, nous avons fait un pas en avant et j’espère que beaucoup nous suivront. Chaque geste est important. En attendant, restez en bonne santé, restez à la maison et j’espère que nous pourrons bientôt nous voir sur le terrain de football “, a-t-il ajouté.

Bierhoff a expliqué lors de la conférence de presse que l’initiative était venue des joueurs et que le capitaine Manuel Neuer Je l’avais arrangé par téléphone.