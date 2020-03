L’équipe de Liverpool, la plus appréciée au monde avec 1,4 million

L’élimination européenne contre Athlète de Madrid Ce fut un coup dur pour lui Liverpool, mais les «rouges» restent pour beaucoup l’équipe la plus compétitive d’Europe. Une vocation gagnante valorisée, et de quelle manière, sur le marché du football. Ainsi, selon un rapport publié ce lundi par le ‘Observatoire du football CIES‘, Jürgen Klopp il dispose de la main-d’œuvre la plus précieuse du vieux continent, chiffrée à 1 400 millions d’euros.

16/03/2020

Agir à 12:50

CET

SPORT.es

Le FC Barcelona Il occupe la troisième place du classement, évalué à 1 170 millions d’euros. Une place devant, la Manchester City compléter le podium avec un chiffre de 1 361 kilos. En fait, cette étude ne fait que réaffirmer la puissance du Premier League et les deux grands clubs de La Ligue sur la scène européenne. Real Madrid (1 100 millions d’euros), Chelsea (1 008 millions d’euros) et Manchester United (1 007 millions d’euros) suivez le Barca sur la liste.

Nous devons tomber à la septième place pour trouver la première équipe non anglaise ou espagnole, un Paris Saint-Germain dont l’effectif est évalué à 979 millions d’euros. Kylian Mbappé (avec une valeur de transfert estimée à plus de 250 millions d’euros) représente plus du quart de la valeur totale du club parisien.

Huitième est le Athlète de Madrid, d’une valeur de 836 «kilos». L’écart qui s’ouvre dans le football espagnol après les matelas est énorme. Modèles Valence (527 millions), Séville (399 millions), Real Betis (367 millions) et Société réelle (357) valent la moitié ou moins que Barca ou Real Madrid. Le Espanyol est la dixième équipe la plus précieuse La Ligue, d’une valeur de 207 millions d’euros. J’ai suivi Getafe, qui malgré ses succès sportifs est évalué à 182 «kilos».

Dans un autre ordre de choses, l’étude du «CIES» prouve que le Bundesliga et la Série A suivre un pas en arrière par rapport à la Premier League y La Ligue. La Juventus (à la dixième place avec une valeur de 783 millions), il est le seul club italien au sein du «Top-10». Entre les positions 11 et 20, on retrouve cependant trois équipes allemandes et deux équipes italiennes: Inter (11e, 773 millions), Borussia Dortmund (12e, 756 millions), Bayern Munich (13e, 716 millions), RB Leipzig (14e, 626 millions) et Naples (17e, 617 millions).

Pour établir ce classement, «CIES» a pris en compte les 20 acteurs ayant les valeurs les plus élevées sur le marché des transferts.