L’équipe de Malaga prête à aider

Il semble de plus en plus certain que le groupe de Martiricos devra agir face à la crise des coronavirus. Mais les joueurs sont prêts à tout aider.

C’est ce qu’a déclaré Lombán. Au cours d’une interview avec SER Deportivos Málaga, le joueur a révélé que l’équipe est prête à faire sa part pour rendre cette situation plus supportable.

«Chaque club a une situation totalement différente et les joueurs ont toujours été disposés à écouter et à aider le club dès le premier jour. Notre situation est différente de celle des autres en raison de tout ce que nous vivons depuis le début de l’année.“commenta-t-il.

#LaLiga et #RFEF ont officialisé la suspension des championnats de première et deuxième division. À son tour, la Fédération a également suspendu les compétitions de football non professionnelles. . Ce lundi 23 mars, il a été officiellement convenu de suspendre les deux compétitions professionnelles de football espagnol. C’est-à-dire LaLiga Santander et LaLiga SmartBank, cette dernière dans laquelle Málaga CF a participé depuis l’année scolaire 18/19. La commission de suivi prévue dans l’accord de coordination entre la Liga et la RFEF a pris cette décision, de sorte que les deux compétitions reprendront lorsque le gouvernement espagnol et l’administration générale de l’État le considéreront sans aucun risque pour la santé des athlètes, les techniciens, les employés et le public. . De même, pour la même raison, la Commission déléguée de l’Assemblée de la RFEF a approuvé la suspension de toutes les compétitions de football de niveau non professionnel et d’État, y compris les catégories existantes de la deuxième division B. Les fédérations territoriales ont également été invitées à qu’ils adoptent les mêmes mesures dans la sphère autonome. . Le Málaga Club de Fútbol se joint à la gratitude du public exprimée par les deux domaines, à tous ceux qui prêtent leurs efforts pour fournir des services essentiels aux Espagnols touchés par COVID-19, ainsi que le souvenir le plus sincère pour le défunt et le plus de condoléances à leur famille et leurs amis proches. #Entity

Bien sûr, le message d’optimisme vient également du club lui-même. «Le club nous transmet tranquillité et patience et que nous ne baissons pas les bras car à tout moment nous pouvons revenir. Vous devez rester en forme et préparé. “