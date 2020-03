L’équipe de Marcelo Gallardo mérite un fan tête haute

River a raté le championnat local à la dernière date. Il était la meilleure équipe de la Super League, était un joueur de premier plan dans une grande partie de la compétition et avait d’excellents moments de football. Rien de tout cela n’a atteint et après le match nul contre l’Atlético de Tucumán est resté les mains vides.

Oui, comme cela s’est produit en finale de la Copa Libertadores contre Flamengo. Là, ils l’ont retourné au cours des cinq dernières minutes et ont dû voir comment l’équipe brésilienne a célébré cette consécration.

Les deux dernières grandes “finales” ont été des défaites pour le Millionnaire et aujourd’hui le ventilateur fait mal. Ce sont ces fêtes qui vous excitent, qui génèrent de grandes attentes et où tout le monde s’imagine célébrer. Ce sont eux qui souffrent le plus, ce sont eux qui vous font pleurer.

Au cours de ces presque six ans de Gallardo en tant qu’entraîneur de River, les gens se sont habitués à ce genre de matchs. Il a presque toujours célébré, mais il doit aussi connaître le goût de la défaite. Vous ne pouvez pas toujours gagner et vous devez remercier l’effort de vous battre jusqu’au bout.

Au-delà de la fièvre de l’arbitrage et de la façon dont il échappe à River, c’est le bon moment pour reconnaître cette équipe qui, presque sans remplaçant, a atteint les finales des Libertadores, Copa Argentina et tournoi. C’est dommage de n’avoir rien gagné d’autre, mais fier d’eux ❤️

– Ariel Cristófalo (@acristofalo) 8 mars 2020

Il vaut la peine de se souvenir d’autres temps noirs de la rivière. Équipes intrascendentes à mi-chemin de la tabulationla. Papiers comme dernière position ou descente qui a marqué à jamais l’histoire du club.

Cela n’a rien à voir avec ça. Une deuxième place qui fait mal, mais d’une équipe qui est tombée amoureuse de tout le monde et a tout donné pour obtenir l’objetvo. Cette fois, cela n’a pas pu être réalisé, cette fois ça fait mal, mais dans la banque est la solution à tous les problèmes.

De la main de Marcelo Gallardo, le fan doit croire à nouveau dans le soulevé. Il l’a déjà fait après avoir perdu la finale avec Flamengo et maintenant il doit se concentrer sur les prochains buts. Il est temps de lever la tête et d’être avec eux: ils le méritent!