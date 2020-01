L’équipe de presque tout le monde

La sélection U23 au-delà de la controverse. Quelques heures après les débuts pré-olympiques, tout comme la préparation de l’équipe à la recherche d’une place à Tokyo. Les nombreuses absences. Le rôle des clubs, de l’AFA et des associés Quand le bleu clair et le blanc sont-ils une priorité?

Antécédent

Cela s’est produit en juillet 2016, un mois après le début des Jeux olympiques de Rio. La démission de Gerardo Martino a présenté le tableau de situation: un AFA à la dérive au milieu de la transition Luis Segura – Commission de normalisation; un entraîneur qui cherchait à constituer une équipe nationale U23 compétitive et qui n’a trouvé que des obstacles au transfert des joueurs par les clubs. Puis, déjà sous le commandement de Julio Olarticoechea (entraîneur de l’équipe féminine qui aidait les U20), l’équipe qui, à des exceptions comme celles de Gerónimo Rulli et Ángel Correa, n’avait pas de joueuses de l’étranger, a été prématurément exclue de la compétition au Brésil. L’anarchie a également gâché cette expérience Giovani Lo Celso, Santiago Ascacibar, Lautaro Gianetti, Jonathan Calleri et Cristian Pavón.

Même problème

“Nous sommes coincés. Nous continuons avec celle de savoir si l’équipe nationale est une priorité ou non comme elle l’a été depuis des années”, a déclaré Fernando Batista le 23 juillet dernier dans le programme “Halcones y Palomas” de TNT Sports avant de voyager pour diriger les Jeux panaméricains de Lima Il a également trouvé des obstacles dans les clubs et la liste ne comprenait pas de joueurs de Boca, River, Racing, Independiente. Ou plus vieux pour éviter plus de problèmes. La médaille d’or a qualifié le problème qui persiste aujourd’hui lors des débuts colombiens pré-olympiques. Tournoi de 10 sélections qui est réédité après 16 ans et qui délivre deux places pour Tokyo. Tournoi ennuyeux pour les clubs (7 matchs en 23 jours d’entrée dans le home run final) qui n’ont aucune obligation d’abandonner les joueurs au milieu de leurs compétitions en l’absence d’un règlement fiscal de la FIFA. Loin était ce dernier pré-olympique du Chili en 2004 où l’Argentine a été consacrée avec Bielsa dans la banque et Nicolás Burdisso, Javier Mascherano, Lucho González et Carlos Tévez comme drapeaux. Avec de l’or à Athènes inclus.

Des refus et des absences

Certes, le scénario institutionnel de Rio à cette partie a changé. Cette fois, l’AFA a soutenu les appels et a intercédé en faveur des citations, telles que celles d’Adolfo Gaich et Marcelo Herrera ces jours-ci. Revendication publique de collaboration à la Superliga via. Batista et son équipe d’entraîneurs sont en affaires depuis plus d’un an. L’activité des juvéniles a été régularisée et renforcée. Mais le débat soulevé par le technicien des Sub 20 et Sub 23 est plus actuel que jamais. Les chiffres sont francs: la CT ne pouvait pas compter sur une vingtaine de joueurs pour ce pré-olympique. Plus de la moitié du total d’une liste pensée pour ce type d’événements. En fait, lors du dernier voyage à travers l’Europe, Bocha et Damián Ayude (AC) ont reçu le refus des dirigeants des différents clubs couverts par le calendrier de la FIFA lorsqu’ils ont lancé les appels qui allaient venir. Parmi les absents, Cristian Romero (Gênes), Lisandro Martínez (Ajax), Milton Valenzuela (Columbus Crew), Marcos Senesi (Feyenord), Leonel Mosevich (CD National Portugal), Lautaro Valenti (Lanús), Francisco Ortega (Vélez), Leonardo Balerdi (Dortmund), Santiago Ascacibar et Nicolás González (Stuttgart), Matías Vargas (Espanyol), Aníbal Moreno (NOB), Exequiel Palacios (Leverkusen), Nicolás Domínguez (Bologne), Ezequiel Barco (Atlanta United), Santiago Colombatto (Sint Truidense ), Ezequiel Ponce (Spartak Moscou), Julián Carranza (Inter Miami).

L’équipe possible vs l’équipe idéale

Les pertes de dernière minute de Lucas Robertone et Fernando Valenzuela (le joueur le plus déséquilibré de l’équipe à l’examen du CT) sapent davantage le plan initial. Seuls sept footballeurs survivent à la Panaméricaine: Cambeses, Cozzani, Medina, Herrera, Vera, Gaich et Urzi. La plupart avec un tournage intéressant dans First, c’est vrai. Ils apportent leur hiérarchie Capaldo, Zaracho, Alexis Mc Allister, pour ne citer que quelques cas. Personnel compétitif, mais pas idéal. Avec 20 sessions de formation du 18 décembre à cette partie. Avec peu de tournage en convivialité. Sur les huit joués depuis les matchs de Lima jusqu’à aujourd’hui, seuls contre le Paraguay et le Racing réunis qui sont restés sur la liste finale.

Aller à la racine

La préoccupation de ceux qui travaillent dans les équipes nationales de jeunes est la projection future. Ils savent que les joueurs qui débutent de plus en plus jeunes dans leurs clubs auront moins de chance d’être transférés. “La prochaine chose que nous avons est le U20 sud-américain et cette année, nous devons préparer les bases pour le tournoi 2021. Thiago Almada (Vélez), Rodrigo Villagra (Central R.), Gastón Avila (Boca), pour ne citer que quelques cas dans A l’âge d’être appelés, ils ont besoin de continuité avec le maillot argentin pour pouvoir aussi se rendre au maire et ce panorama n’aide en rien “, disent-ils sur le site d’Ezeiza. Et ils précisent clairement que Lionel Scaloni non seulement ne s’est jamais opposé à plusieurs de ses appels convoqués pour que les U23 se rendent aux Jeux pré-olympiques, mais qu’il voit la participation comme la continuité d’un travail commun.

Qui intermédiaire?

De Futbolistas Argentinos Agremiados, une institution qui veille sur les droits de l’athlète, ils croient que les joueurs “doivent toujours être transférés dans leurs équipes” mais “qu’il n’y a pas de cadre juridique leur permettant d’agir d’office” pour que le joueur se conforme à sa sélection sans dépendre des intérêts des clubs. D’un autre côté, ils ajoutent qu ‘”aucun joueur n’a demandé de conseil”. Par conséquent, la responsabilité passe par le joueur. Le système vous pousse à être entre votre employeur et l’équipe nationale. Au milieu, rien. L’impuissance.

“Une table de dialogue entre toutes les parties est nécessaire”, conseillent-ils également de la FAA. Cela semble impossible à ce stade. Alors que. l’exigence de sélection continuera. La priorité va dans l’autre sens.

Ce sera le chemin de l’équipe nationale U23