L’équipe de Serie A tentera de signer un homme de Chelsea en été

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 7:43

L’Inter Milan tentera de signer de concert avec Marcos Alonso de Chelsea cet été, selon un rapport.

Le journal italien Tuttosport déclare qu’Antonio Conte se concentre sur la signature de l’Espagnol cet été alors qu’il cherche à renforcer son arrière-garde.

L’Inter Milan a tenté d’obtenir Alonso en janvier avec l’ancien patron de Chelsea Conte, un fervent partisan de l’arrière latéral de 29 ans, mais ils reviendront avec une offre pour lui cet été, selon le journal.

Le rapport affirme que “des problèmes personnels” avec Chelsea sont l’une des raisons pour lesquelles le transfert n’a pas eu lieu en janvier, Chelsea réclamant apparemment 40 millions d’euros pour l’arrière gauche.

Si les Nerazzurri ne parviennent pas à débarquer Alonso, ils ont apparemment l’ancien arrière latéral de Chelsea Emerson Palmieri sur leur liste de soutien.

Alonso a ses meilleures années à Chelsea sous Conte et il est entendu qu’il est favorable à un retour en Italie.

En décembre, la publication italienne CalcioMercato (via Goal.com) a suggéré que “l’Espagnol veut retourner en Serie A” car il aurait “raté l’Italie” où il avait auparavant passé plusieurs années à jouer pour la Fiorentina.

Alonso cependant, qui a fait 19 apparitions cette saison, reste sous contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2023, et on pense que Frank Lampard n’aime pas le départ d’Alonso.

Cela pourrait bien forcer Lampard à chercher des alternatives et les Blues ont été invités à se planter dans la région de 40 millions d’euros en été s’ils veulent atterrir Alex Telles, réclame un rapport.

Telles est sur le radar de Chelsea depuis plus de 18 mois et a été liée à l’été 2018 lorsque le magasin portugais Correio da Manha et point de vente français Le Parisien Les deux ont affirmé que les Bleus et Chelsea suivaient l’arrière gauche.

Plus récemment, Sport Witness a suggéré à A Bola de croire que «tout indique» que le joueur quittera Porto cet été.

Le journal portugais est sûr que le joueur de 27 ans ne veut pas renouveler son contrat avec Porto, et avec son contrat expirant en juin 2021, ils sont impatients de le retirer, plutôt que de le perdre gratuitement l’été prochain.

La source n’a nommé Chelsea que comme prétendants potentiels et affirme que Porto est catégorique: il veut se rapprocher de sa clause de libération de 40 millions d’euros.