L’équipe équatorienne fait l’éloge de Jordi Cruyff

Ángel Mena, attaquant du León de México, a félicité l’ancien joueur hispano-néerlandais du FC Barcelone Jordi Cruyff pour sa connaissance des footballeurs équatoriens, après avoir été en charge de l’équipe nationale pendant une courte période.

04/12/2020

“C’est un gars très confiant dans son travail”, a déclaré le joueur de 32 ans né à Guayaquil. Mena avait marqué huit buts dans la ligue mexicaine jusqu’à ce que la compétition soit suspendue indéfiniment en raison de l’expansion de COVID-19.

L’ancien joueur du Mexicain Cruz Azul et de l’Equatorien Emelec a déclaré à la presse sportive locale que lors de son contact téléphonique avec Cruyff, il avait ressenti un vote de confiance en vue des qualifications sud-américaines pour la prochaine Coupe du monde.

“La confiance qu’il donne à un joueur aide beaucoup”, a-t-il déclaré après avoir admis qu’après le dialogue privé, il avait été encouragé à vouloir l’aider à obtenir des résultats importants pour l’équipe nationale.

Mena a déclaré que le nouvel entraîneur avait demandé aux joueurs de s’engager dans le travail et que cela les avait motivés à attendre un appel.

“Dans le football, le travail sera plus connu lorsque nous serons en personne, mais au-delà de tout cela, il nous connaît tous, avec des vidéos, des réseaux sociaux et plus encore. C’est ce que j’ai ressenti quand j’ai parlé avec lui, il semblait déjà me connaître d’avant “, at-il dit.

