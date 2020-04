L’équipe idéale de footballeurs nés en 1987

1. Salvatore Sirigu (Torino)

Le meilleur archer né en 1987 est né le 12 janvier de la même année dans la ville italienne de Nuoro. Il est passé par Palerme, Cremonese, Ancône et a atteint le sommet de sa carrière en jouant pour le PSG. En Espagne, il a également défendu les arches de Séville et d’Osasuna. Depuis 2017 c’est le 1er à Turin.

2. Gerard Piqué (Barcelone)

Il est né le 2 février. Depuis de nombreuses années, l’une des meilleures centrales électriques au monde. Ses 1,92 mètres de haut lui permettent de gagner d’en haut, mais en même temps il a l’énorme capacité de s’adapter au jeu de possession de Barcelone.

3. Leonardo Bonucci (Juventus)

Il est né dans la ville italienne de Viterbe le 1er mai. Émergé à l’Inter, il a été prêté à Trévise et à Pise avant de déménager à Gênes. Après un court cycle à Bari, il a rejoint la Juventus en 2010 et de là est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde.

4. Jan Vertonghen (Tottenham)

La centrale est née le 24 avril à Sint Niklaas. Il s’est entraîné comme joueur à Ajax et là, il a joué entre 2006 et 2012 avec une brève étape intérimaire prêtée au RKC Waalwijk. En 2012, il a déménagé à Tottenham et depuis, il s’est imposé comme l’un des meilleurs de son poste.

5. Arturo Vidal (Chili – Barcelone)

“King Arturo” est né à Santiago le 22 mai. Après s’être montré à Colo Colo, il est venu en Europe pour jouer au Bayer Leverkusen. Puis vint la Juventus, le club qui a marqué son explosion et où il est devenu l’un des milieux de terrain les plus complets de la planète. Leader de la double équipe nationale chilienne d’Amérique, après un cycle réussi au Bayern Munich, il est arrivé à Barcelone cette saison.

6. Cesc Fábregas (Monaco)

Un autre membre de la portée si réussie de ’87 de Barcelone. Né le 4 mai, il a rapidement émigré à Arsenal en pensant que le Barça n’aurait pas lieu. En 2011, il est revenu au club de ses origines et faisait partie de l’équipe qui a tout gagné à Guardiola. Il est retourné en Angleterre avec le maillot de Chelsea et est aujourd’hui un joueur de Monaco français.

7. Blaise Matuidi (Juventus)

Le milieu de terrain est né à Toulouse le 9 avril. Il a commencé à jouer à Troyes, puis a traversé 4 saisons pour Saint Etienne, 7 autres au PSG et une excellente nouvelle à la Juventus, propriétaire absolu de Calcio. En 2018, il atteint le sommet de sa carrière de champion du monde avec la France.

8. Lionel Messi (Barcelone)

Le meilleur représentant de l’année 1987 est l’Argentin, depuis plusieurs années le meilleur joueur du monde. Messi est né le 24 juin dans la ville de Rosario. En 2000, il est venu à Barcelone, le club qui l’a formé et l’a vu grandir pour devenir la légende qu’il est aujourd’hui.

9. Karim Benzema (Real Madrid)

Karim Benzema est né le 19 décembre à Lyon et a joué dans ce club avant de venir au Real Madrid lors de la saison 2009/10 en échange de 35 millions d’euros. Depuis, il a joué dans l’équipe Merengue, où il a déjà remporté 16 titres, dont quatre titres de Ligue des champions.

10. Gonzalo Higuaín (Juventus)

Gonzalo Higuáin est né le 10 décembre en France, mais quelques mois plus tard, il a déménagé en Argentine, où il a grandi et s’est entraîné en tant que joueur. Sixième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe, après la Coupe du monde en Russie et l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve, il s’est rendu à Milan. Après un court cycle à Chelsea, il est aujourd’hui à nouveau l’attaquant de Vecchia Signora.

11. Luis Suárez (Barcelone)

Le 24 janvier 1987, cet attaquant uruguayen est venu au monde qui brille aujourd’hui à Barcelone. Après plusieurs années à briser les filets à Liverpool, il s’est rendu au Barça pour former un trident qui a marqué l’histoire avec Messi et Neymar. Depuis des années, l’un des trois meilleurs grévistes du monde.