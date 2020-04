L’équipe la moins bien notée dans chacune des meilleures ligues du monde

1. Ligue espagnole – Granada CF

L’équipe la moins chère de la Ligue espagnole est la Grenade avec une valeur totale de 66,70 millions d’euros (Le Real Madrid et Barcelone dépassent les 1 000 millions).

Ses trois joueurs les plus chers sont Yangel Herrera (10 millions), Jesús Vallejo (7,5 millions) et Rui Silva (5 millions).

2. Premier League – Norwich City

Dans la ligue la plus puissante du monde, l’équipe la plus humble sur le plan économique est la Norwich City avec une valeur de stock de 156,35 millions d’euros (Manchester City et Liverpool dépassent le milliard).

Ses trois joueurs les plus chers sont Todd Cantwell (22 millions), Max Arons (22 millions) et Emiliano Buendía (18 millions).

3. Bundesliga – SC Paderborn 07

L’équipe économique la plus faible de la Bundesliga allemande est la Padelborn avec un personnel évalué à 32,95 millions d’euros.

Ses trois joueurs les plus précieux sont Sebastian Vasiliadis (4 millions), Jamilu Collins (3 millions) et Abdelhamid Sabiri (2,2 millions).

4. Série A – Lecce

Dans une Serie A en Italie où la Juventus mène avec plus de 750 millions d’euros, l’équipe de Lecce Il a un prix qui atteint 54,55 millions.

Dans l’équipe du sud de l’Italie, Antonin Barak est le joueur le plus utile (10 M €), suivi de Khouma Babacar (6,5 M €) et Gianluca Lapadula (6 M €).

5. Ligue A – Dijon

En France, le PSG mène le championnat de la valeur des établissements dépassant les 1 000 millions et de l’autre côté du tableau apparaît le Dijon avec à peine 51,6 millions d’euros

Mounir Chouiar (8 millions), Didier Ndong (4 millions) et Mama Baldé (4 millions) sont ses trois joueurs les plus chers.

6. Brasileirao – Atletico Goianiense

Au Brésil, l’équipe la plus puissante est Flamengo et la plus faible Athlète Goianian avec un personnel évalué à seulement 12,2 millions d’euros.

Édson, Jorginho et Jean sont ses trois footballeurs les plus précieux et aucun d’entre eux n’a dépassé un million et demi d’euros.

7. Super League argentine – Conseil d’administration

L’équipe la moins chère de la Super League argentine est Conseil de fondation avec une valeur totale de votre modèle de 10,38 millions d’euros.

Julián Chicco est son joueur le plus précieux avec un prix de 900 mille euros. Ils sont suivis par Cristian Tarragona (800 000) et Cristian Chimino (700 000).

8. MLS – Nashville SC

Dans une ligue de plus en plus puissante comme les États-Unis, l’équipe la plus humble est la Nashville SC avec un personnel évalué à 16,53 millions d’euros.

Hany Mukhtar (2,7 millions d’euros), Walker Zimmerman (2,5 millions d’euros) et Dominique Badji (1 million d’euros), ses trois joueurs les plus précieux.