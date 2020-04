L’Equipe: Mbappé et Neymar, restent au PSG

Les médias français rappellent que la sortie des deux stars de Paris semble impossible avec la crise actuelle.

Ils ne quitteront pas la France cet été.

Le journal L’Equipe, un média généralement très bien relié à la direction du PSG, annonce que Neymar et Mbappé resteront à Paris, au moins, jusqu’au prochain marché d’hiver.

La crise actuelle rendrait le gaspillage économique impossible pour d’autres grands Européens capables de convaincre le cheikh de laisser sortir ses stars.

D’autre part, il est prévu que les compétitions, et en particulier la Ligue des champions, seront décidées dans les mois d’été, sans temps pour remodeler une équipe une fois qu’elle se termine et que la suivante commence. Ces deux raisons ont conduit le club à prendre cette décision: Neymar et Mbappé continueront de diriger à Paris.