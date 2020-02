L’équipe nationale argentine a battu la Colombie et est entrée à Tokyo 2020

L’équipe nationale argentine U-23 bat la Colombie 2-1 dans un jeu effréné, le champion du Pré-Olympique a été consacré et a obtenu le classement aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

L’équipe de Fernando Batista n’a pas connu une bonne première mi-temps et la Colombie était sur le point d’ouvrir le score. Jorge Carrascal, un joueur de River, a raté un jeu très clair qui aurait pu signifier le premier pour son équipe.

Au début du complément, l’Argentine a changé de facette et a réussi à ouvrir le tableau de bord grâce à un Le grand but d’Agustín Urzi. L’enfant de Banfield l’a frappé de l’extérieur et l’a coincé dans un angle pour libérer la joie de l’Argentine.

Quelques minutes plus tard, Nehuén Pérez s’impose dans un corner et met une tête infernale pour rassurer ceux de Bocha Batista. C’était 2-0 pour l’Albiceleste.

Cependant, la Colombie a réagi avec un criminel controversé et a été remise à travers Edwuin Cetre. Sans aller plus loin, après la remise, Urzi a réagi contre un adversaire et a été expulsé.

A cette époque, les Colombiens partaient à la recherche d’un match nul, mais l’Argentine l’a bien supporté et a gardé la victoire et le championnat une date avant la fin du tournoi.

Maintenant, le Brésil arrive, mais l’équipe a déjà rempli sa mission: qualifier pour Tokyo 2020. Félicitations les gars!