L’équipe nationale croate fait un don de 560 000 euros pour lutter contre le coronavirus

L’équipe nationale croate de football a fait un don de 4,2 millions de kuna (560 000 euros) pour lutter contre le coronavirus et aider les personnes touchées par le tremblement de terre de Zagreb dimanche dernier.

24/03/2020 à 19:27

CET

EFE

“Avec la solidarité, nous gagnerons à nouveau”, déclarent les joueurs dans un communiqué publié sur le site Internet de la Fédération croate de football.

“Nous sommes de tout cœur avec les gens qui ont fait preuve de beaucoup de courage, de capacité et de force dans cette crise, des médecins et des infirmières, en passant par les pompiers, la police et les soldats, à tous ceux qui travaillent quotidiennement afin que nous puissions vivre relativement normalement. comme les marchands, les livreurs et bien d’autres », expliquent-ils.

Dimanche, deux tremblements de terre de 5,5 et 5,0 degrés Richter ont secoué la capitale croate, faisant un mort, 27 blessés et d’importants dégâts aux bâtiments du centre, y compris les hôpitaux, les églises et le Parlement, en plein milieu de la lutte du pays contre l’épidémie de coronavirus.

Le capitaine de l’équipe croate, le madridista Luka Modricet le vice-capitaine, l’azulgrana Ivan RakiticIls ont envoyé des messages de soutien enthousiastes après le tremblement de terre et ont promis de l’aide.