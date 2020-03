L’équipe nationale italienne prend le terrain contre Covid-19: les détails

Même le Équipe nationale italiennea voulu contribuer à la lutte contre Covid-19, notamment en sensibilisant au respect de la réglementation imposée par l’arrêté ministériel du 9 mars, en plus d’une donation à Spallanzani à Rome.

Ci-dessous la note officielle avec les 11 règles pour gagner le match contre le coronavirus et les mots du président de la FIGC, Gabriele Gravina:

La campagne de communication commence aujourd’hui #leregoledelgioco, promu par la Fédération italienne de football les Azzurri et les Azzurri souhaite contribuer à sensibiliser les citoyens aux règles à suivre pour limiter la propagation de Covid-19.

Dans un moment particulièrement difficile pour le pays, les joueurs des équipes nationales souhaitent soutenir les comportements positifs indiqués par les institutions.

La campagne #leregoledelgioco, promue aujourd’hui dans les journaux sportifs, se développera sur les chaînes officielles de la FIGC et des équipes nationales italiennes hommes et femmes: une activation sociale dans laquelle de nombreux protagonistes d’Azzurri prendront le terrain pour affronter un jeu différent des autres, à travers 11 règles de jeu . Chaque protagoniste de la campagne créera une histoire et une courte vidéo dans laquelle il racontera sa propre règle et invitera le public à partager le message et à interagir avec le hashtag officiel de la campagne.

Cela commence aujourd’hui avec l’intervention de CT Roberto Mancini: “RÈGLE # 1. LE NOUVEAU SCHÉMA NATIONAL EST LE 1-1-1: pour lutter contre la propagation du coronavirus, nous nous tenons à au moins un mètre les uns des autres. “

Les commissaires techniques ont rejoint la campagne FIGC Milena Bertolini et Roberto Mancini et de nombreux joueurs seront impliqués: le premier à prendre le terrain sera Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Alia Guagni, Manuela Giugliano, Cristiana Girelli, Ciro Immobile, Jorginho, Nicolò Zaniolo. D’autres Azzurri et Azzurre suivront dans les prochains jours qui rejoindront le projet. Aux capitaines Giorgio Chiellini et Sara Gama la conclusion de la campagne sera alors confiée.

La campagne vise également à soutenir les établissements de santé de première ligne dans cette situation d’urgence en invitant tous les Italiens à faire un don; à cet égard, la FIGC a décidé de verser une contribution de 100 000 euros à l’Institut national des maladies infectieuses “Lazzaro Spallanzani” de Rome.

“Grâce à l’implication des Azzurri et des Azzurri – déclare la La présidente fédérale Gabriele Gravina – la FIGC entend apporter sa contribution à la promotion de comportements responsables, au soutien moral des personnels de santé confrontés à cette urgence, avec beaucoup de professionnalisme et de disponibilité, et au soutien financier des structures hospitalières. Le football peut faire beaucoup même quand il n’est pas sur le terrain, avec #leregoledelgioco, nous invitons tous les Italiens à jouer et à gagner le match contre le Coronavirus ensemble “.

Les 11 règles du jeu des Azzurri et des Azzurri

RÈGLE # 1. LE NOUVEAU RÉGIME NATIONAL EST LE 1-1-1: pour lutter contre la propagation du coronavirus, nous nous tenons à au moins un mètre les uns des autres.

RÈGLE # 2. JOUER À LA MAISON UNIQUEMENT: Essayez d’utiliser ce temps pour découvrir le plaisir d’être à la maison.

RÈGLE # 3. TRAITEZ VOS MAINS AVEC DES GANTS: Pour lutter contre la propagation du coronavirus, n’oubliez pas de vous laver les mains régulièrement.

RÈGLE # 4. DÉFENDRE ÉGALEMENT L’AUTRE PORTE: Aînés, familles, voisins. Pendant cette période, aidons-nous les uns les autres.

RÈGLE # 5. ÉVITER LES MÉLANGES DANS LA RÉGION: Pour limiter la propagation du coronavirus, nous devons éviter les rassemblements, en particulier dans les endroits fermés.

RÈGLE # 6. AMÉLIORER LA PHRASIFICATION: Pour limiter la propagation du coronavirus, nous devons convaincre tout le monde d’être plus responsable.

RÈGLE # 7. NE VOUS RÉALISEZ PAS: Beaucoup de fausses nouvelles circulent sur le coronavirus. Vérifiez toujours d’où viennent les nouvelles.

RÈGLE # 8. LIMITER LES FUITES SUR LA BANDE: Pour limiter la propagation du Coronavirus, nous devons limiter les mouvements.

RÈGLE # 9. EXPLOITER TOUS LES ESPACES: Même si nous restons à la maison, nous devons toujours essayer de faire de l’activité physique.

RÈGLE # 10. FOCUS TOUT SUR LA FANTAISIE: Pour profiter au maximum de cette période de quarantaine, nous ne devons jamais perdre notre bonne humeur.

RÈGLE # 11. TOUT POUR GAGNER L’ÉQUIPE: Pour limiter la propagation du coronavirus, nous devons nous accrocher et nous encourager les uns les autres.