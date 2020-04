L’équipe que Buffarini aime le plus, les trois attaquants les plus difficiles et le but qui a le plus crié à Boca

Julio Buffarini, L’ailier actuel de Boca, a profité de la mise en quarantaine pour répondre à quelques questions des fans sur le site officiel du club. Sans aller plus loin, il a précisé quels étaient les attaquants qui lui ont coûté le plus pour marquer, l’équipe qu’il aimait le plus dans le football argentin et quel était le but qui criait le plus depuis qu’il était à Xeneize.

“Dans la Coupe du monde des clubs, j’ai dû marquer Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, tous deux compliqués. Toujours dans un Sao Paulo – Santos, j’ai dû marquer Bruno Henrique, très déséquilibré “, a admis Buffa. Pour sa part, il a reconnu que l’équipe qu’il aime le plus d’Argentine est Fabricio Bustos de Independiente, tandis que de l’étranger, il a souligné Dani Alves (Sao Paulo) et Dani Carvajal (Real Madrid).

“Le but que j’ai le plus crié depuis que je suis à Boca était Carlos contre Gimnasia, afin qu’il nous donne la possibilité d’obtenir un titre compliqué. C’est sans aucun doute l’objectif que j’ai le plus crié. C’était une sensation unique que les joueurs qui défendent ce maillot peuvent ressentir, les gens sont spectaculaires “, a-t-il conclu.