L’équipe qui a testé Beccacece en pensant à Independiente

Courses e Indépendant contestera une nouvelle édition du classique de Noisette quand ils se réunissent dimanche à 19h40 dans le cylindre à la date 19 de la Super ligue. L’Académie, qui n’a pas remporté cinq matchs dans ce championnat, tentera de revenir à la victoire sur son terrain. À l’entraînement ce mercredi, Sebastian Beccacece Il a testé une équipe avec trois changements, en tenant compte du tirage au sort du dernier jour contre Argentins.

Ivan Pillud, Leonardo Sigali et Darío Cvitanich ont fait la une des journaux au lieu de Marcelo Díaz, Jonatan Cristaldo et Lisandro Lópezrespectivement. Le capitaine attendra jusqu’à la dernière minute car il est blessé et a travaillé différemment cette semaine. L’équipe qui a arrêté l’entraîneur était avec Gabriel Arias; Pillud, Nery Dominguez, Sigali, Eugenio Mena; Walter Montoya, Mauricio Martínez, Leonel Miranda, Matías Rojas; Héctor Fértoli et Cvitanich.

Variantes de Courses ils seraient principalement dans la partie positionnelle. Montoya, qui jouait comme arrière droit, irait au milieu de terrain, sa position naturelle. Martinez, qui avait fait de lui un marqueur central, jouerait “5” avec “Lolo” Miranda. Beccacece Je parierais sur un 4-4-2 pour un match très important, considérant qu’il a commencé avec deux nuls avec peu de saveur.

L ‘”Académie” est l’équipe qui a le mieux correspondu au Super ligue. Il a 28 points, le produit de six victoires, 10 nuls et seulement deux défaites, contre Rivière par 6 à 1 et devant Lanús, pour 1 à 0.