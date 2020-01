L’ère de Quique Setién a commencé à Barcelone

Enrique Setién est devenu le nouvel entraîneur de Barcelone après le départ brutal d’Ernesto Valverde qui a été licencié par la direction pour le moment de faiblesse de l’équipe.

L’ancien entraîneur du Betis a eu sa première formation aujourd’hui avec les joueurs et cherchera à déménager à Barcelone dans les prochains mois que bien qu’il marche en premier en Liga, il ne finit pas de convaincre ses fans de football. L’entraîneur travaillera avec son équipe composée d’Eder Sarabia, Fran Soto et Jon Pascua et a déjà eu son premier contact avec toute l’équipe.

En plus des premiers joueurs de l’équipe, Iñaki Peña, Ronald Araujo, Riqui Puig, Carles Pérez et Ansu Fati. Arthur a également été ajouté qui provenait d’une blessure alors que Todibo (négocie son départ de l’équipe) et Suarez (blessé) n’étaient pas présents.

Setien a ensuite offert une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré: “Hier, je marchais à côté des vaches dans ma ville et aujourd’hui j’ai formé les meilleurs joueurs du monde. Une énorme équipe. C’est déjà le meilleur. Pas même dans mes meilleurs rêves Je l’aurais imaginé. ” De plus, il a dit qu’il avait eu sa première approche de Messi et a assuré que “j’ai parlé avec Leo et d’autres. Je lui ai dit qu’une chose est l’admiration que je ressens pour lui et que je sais alors que la réalité est là. Tout le monde doit être à sa place. “Ce sera sûrement une relation extraordinaire avec tout le monde. Vous verrez que je suis sincère, direct, je ne passe pas par les succursales, si je vois quelque chose j’essaierai de les convaincre car ils ont du talent et c’est le plus important.”

Le DT s’est étendu sur la puce et a soutenu que “C’est un cas particulier, unique. J’ai apprécié ces dernières années que je me suis assis devant la télévision pour voir cette équipe et ces joueurs qui m’ont fait aimer le football. Cela a été chaque jour et chaque match. Asseyez-vous aujourd’hui et commencez à vous entraîner le meilleur du monde et les compagnons qu’il a, je ne sais toujours pas ce que cela signifie “.

En plus de remercier le club, Setién a dédié quelques mots à l’entraîneur sortant et a déclaré que Valverde Il est “une personne très correcte et un grand rival. J’essaierai de communiquer et d’avoir un contact avec lui car il y a beaucoup de choses dans son travail qui seront utiles. Il me laisse avec une équipe qui est la première, pas normale. Une quand imaginez une opportunité d’emploi avec une équipe compliquée ou des combats. Au-delà de la Super Cup, ce que Valverde a fait, c’est d’être reconnaissant. “

Enfin, Staién a expliqué en détail comment l’offre de Barcelone lui était venue et a déclaré que “cela ne m’a pas pris cinq minutes pour accepter, c’était quelque chose qui tombait sous son propre poids. Je savais par la presse que j’étais proche mais je l’ai découvert hier (lundi). Je ne pensais pas que Barcelone allait décider pour moi. Tout ce que j’ai fait, c’est de bien jouer au Betis, à Las Palmas et à Lugo. Je ne sais pas si c’était suffisant pour avoir cette opportunité, mais je suis très reconnaissant. ” Comment dirigerez-vous Messi?