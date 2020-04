L’Eredivisie mise sur son retour mi-juin

La Fédération néerlandaise de football a pris note de la recommandation de l’UEFA de mettre fin à toutes les compétitions nationales d’ici le 3 août et a déclaré, dans un communiqué, qui parie sur la reprise de l’Eredivisie “dans la seconde moitié de juin & rdquor ;.

04/01/2020 à 18:11

CEST

Ces dates permettraient d’adapter les jours restants, bien que la décision finale dépendra du gouvernement néerlandais. “Nous ne jouerons que si l’Institut de santé publique dit qu’il est sûr& rdquor ;, a souligné la fédération. Le plus haut corps du football néerlandais décrira avec les clubs les détails du plan, tels que de nouvelles dates possibles, les horaires et la possibilité de contester les réunions avec ou sans public.

Le tournoi a huit jours pour se terminer, neuf dans le cas de certaines équipes, et Ajax et AZ Alkmaar en tête du classement avec 56 points, bien que l’équipe d’Amsterdam conserve la tête de la différence de buts.

On ne sait pas quand les séances d’entraînement peuvent reprendre Parce que les complexes sportifs néerlandais sont fermés jusqu’au 28 avril, une mesure visant à freiner la propagation du COVID-19 qui pourrait s’éterniser avec le temps. “Il faut enquêter quand et où les footballeurs pourraient s’entraîner en toute sécurité et sous certaines conditions”, a prévenu la fédération.

Premier ministre Mark Rutte Hier a confirmé que la reprise du championnat ne se fera pas avant le 1er juin et n’a pas exclu que la fermeture des stades se poursuive au-delà de cette date. Pour cette raison, la fédération travaille également sur un deuxième scénario dans lequel l’Eredivisie se terminerait avec le classement actuel et étudie “toutes les conséquences que cela entraînerait& rdquor;.