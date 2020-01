Leroy Sane reconsidère-t-il une décision du Bayern Munich?

Selon un nouveau rapport du Metro basé en Angleterre, The Metro, l’international allemand reconsidère son intention de déménager au Bayern et envisage désormais de prolonger son contrat avec Manchester City. Son contrat actuel avec City expirera fin juin 2021 et les négociations pour un nouveau contrat doivent encore avoir lieu même si Pep Guardiola et le personnel d’entraîneurs de City souhaitent garder Sane. Le rapport de Metro indique que Sane ressent également un certain degré de gratitude envers City et ses entraîneurs de réadaptation, en particulier pour le traitement et les soins dévoués qu’ils lui ont prodigués pendant son processus de récupération et de réadaptation.

Guardiola est impatient de retrouver Sane en pleine forme, potentiellement à l’heure pour son affrontement en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Bien qu’il soit encore incertain à ce stade de savoir s’il sera disponible ou non pour ces matchs, le patron de City a pris un ton optimiste quand on lui a demandé à ce sujet:

Je pense qu’il est proche. J’ai parlé avec lui il y a deux jours et il m’a dit qu’il s’entraînait seul avec le ballon, qu’il se débrouillait incroyablement bien. Son genou a l’air vraiment bien donc je ne pense pas que ça va prendre trop de temps pour revenir s’entraîner avec nous. Je pense que dans les prochaines semaines, il pourra revenir.

La saga de transfert Sane a duré pendant ce qui semble être des âges, mais quelques heures seulement après la publication du rapport de The Metro, Christian Falk a donné à la nouvelle son infâme traitement de «flex» en disant que les affirmations du point de vente britannique n’étaient pas vraies:

À ce stade, puisque le Bayern a déjà exclu un transfert d’hiver pour Sane, le transfert de poker entre City et Bayern finira par se résumer à un point où l’international allemand voit un avenir meilleur. Avant sa blessure, il ne jouait pas autant qu’il l’aurait souhaité pour City, mais au cours des prochaines saisons, il pourrait encore avoir une meilleure chance de gagner la Ligue des champions avec City.

Sans oublier que City a eu des problèmes de blessures importants cette saison, ce qui donnerait probablement à Sane des minutes plus constantes une fois qu’il sera de retour en pleine forme. Au Bayern, cependant, il pourrait devenir le joueur vedette de l’équipe et on lui garantirait certainement des minutes plus cohérentes que Guardiola ne pourrait lui promettre s’il renouvelait son contrat avec City pour deux saisons.