Leroy Sané revient d’une blessure contre Arsenal U-23!

Après plus de six mois depuis une horrible blessure au LCA, l’ailier de Manchester City, Leroy Sané, devrait faire son retour – et non, ce n’est pas pour la première équipe. Sané fait partie de l’équipe U23 de Manchester City (football.london).

Sané a été vu dans un train voyageant avec l’équipe U23. Pep Guardiola a par la suite confirmé l’arrangement. Il a dit,

C’est une décision incroyablement bonne. Je ne veux pas lui donner de cibles, nous voulons qu’il voie le match, parle avec lui, comment il se sentait contre Arsenal. C’est bon.

Étant donné le jeune âge de Sané (24 ans) pour être éligible aux moins de 23 ans, c’est une façon intelligente de s’assurer que son retour est mesuré et contrôlé. Des blessures graves telles qu’une déchirure du LCA, suivies d’une longue mise à pied pour rééducation et conditionnement, ont des conséquences à la fois sur le corps et sur l’esprit.

Le match des moins de 23 ans donne à Sané ses premières minutes cruciales sur le terrain après une blessure dans une atmosphère beaucoup moins intense que la Premier League, ce qui ne fera que faciliter la tâche de Sané pour retrouver ses pieds. Compte tenu de la réputation de Pep de précipiter ses joueurs de blessure pour les voir à nouveau blessés, cette nouvelle doit mettre un petit sourire sur les visages des fans de City et du Bayern Munich.