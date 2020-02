Leroy Sané voulait un déménagement en janvier à cause de l’Euro 2020; de nouvelles informations sur le transfert Havertz émergent

Leroy Sane se remet lentement mais sûrement d’une blessure au ligament. L’ailier allemand a déjà rejoint l’équipe de formation et sera bientôt à la disposition de Pep Guardiola.

On suppose que Sane sera prêt à participer aux matchs amicaux de l’Allemagne contre l’Espagne et l’Italie en mars et avril. Il espère recevoir l’appel de Löw avant le Championnat d’Europe. Oliver Bierhoff avait quelques choses à dire sur la situation de Sane:

J’ai également entendu dire que Leroy faisait de grands progrès. Je sais que les entraîneurs sont en pleine mutation, mais s’il sera prêt pour le voyage international en mars, je ne peux pas encore le dire. Mais plus tôt Leroy revient, mieux c’est. Nous avons vraiment hâte de le voir, bien sûr.

La saga des transferts concernant le transfert potentiel de Leroy Sane au Bayern Munich se poursuit. Un récent article de Sport Bild (édition imprimée) indique qu’il souhaitait déménager au Bayern en janvier, notamment en raison de ses chances de rejoindre l’Allemagne pour le Championnat d’Europe 2020. Sané est censé craindre de ne pas jouer suffisamment de minutes sous Pep Guardiola dans la seconde moitié de la saison, car Pep est au courant de son souhait de déménager au Bayern.

Le Bayern souhaite toujours acheter Sane en été, mais il s’intéresse également aux services de Kai Havertz. Bayer Leverkusen fixe le prix de son milieu de terrain offensif entre 120 et 130 millions d’euros. Cette taxe est beaucoup trop élevée pour les Bavarois, qui ont évalué le prix de Havertz à environ la moitié de ce montant.

La récente interdiction à laquelle Manchester City sera confrontée facilitera probablement la tâche de l’ailier au Bayern, mais il est encore très discutable de savoir si le Rekordmeister ira après Kai Havertz, en particulier vu la forme dans laquelle Thomas Müller se trouve actuellement.