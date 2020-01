L’erreur inhabituelle de Jamie Vardy qui a coûté la défaite à Leicester | Premier League | Football américain























































































































Le meilleur buteur de la Premier League a raté un penalty avec lequel il a pu sauver un point.

Jamie Vardy

Photo:



PRENDRE TWITTER @LFCF

Pour:

EFE

19 janvier 2020 à 12h27

Jamie Vardy, meilleur buteur de Premier League, a raté un penalty lors de la défaite que dimanche dimanche à Leicester City contre Burnley (2-1). Le troisième classé au Premier ministre a réussi à devancer le jeune Harvey Barnes après une demi-heure, mais au début de la seconde mi-temps, les locaux ont quelque peu égalé l’attaquant Chris Wood.

Avec l’égalité sur le tableau d’affichage, le centre de Burnley Ben Mee a commis une pénalité sur Barnes, qui lui a également coûté le carton jaune.

Cependant, Nick Pope a stoppé la pénalité maximale de Vardy et a maintenu le 1-1. Malheureusement pour Leicester, à la 79e minute, Ashley Westwood a récupéré un mauvais dégagement de Johnny Evans et a signé le 2-1.

Burnley 2-1 Leicester: Westwood a écrasé un vainqueur tardif contre Leicester alors que Vardy est furieux contre lui-même pour mettre Leicester 2-1 devant. Wood ne pouvait pas manquer alors qu’il tapait l’égalisation de Burnley à la maison à bout portant alors que Vardy voyait son coup de pied paré par le gardien de Burnley Pope pic.twitter.com/xHagI3wXzH

– Lilian Chan (@bestgug) 19 janvier 2020

La défaite éloigne de plus en plus Leicester de Liverpool, qui est déjà à 16 points, et de Manchester City, qui le dépasse de trois points. A Burnley, la victoire lui fait descendre la tête du bas de la table et est quatorzième, avec 27 points, cinq au-dessus des places de relégation.

