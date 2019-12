Les 10 choses les plus audacieuses qu'Elsa et Anna ont faites dans "Frozen 2" nnda nnlt Off Side

Il ne fait aucun doute que "Frozen 2" continue d'être un succès mondial, depuis son lancement, la suite qui raconte l'histoire d'Elsa et Anna a captivé des millions de fans.

Le deuxième volet concerne le nouveau voyage que les sœurs entreprennent avec Kristoff, Olaf et Sven pour découvrir la vérité sur un ancien mystère de leur royaume qui est pourquoi Elsa entend des voix venant de la forêt enchantée, où pendant longtemps personne ne peut entrer ou sortir.

Les deux protagonistes, Elsa, une femme littéralement puissante et pleine de magie qu'elle peut à peine contrôler, et Anna, possédant une force grâce à son entêtement et son empathie, ils font face à des situations difficiles à divers moments, qui ont sûrement touché une fibre sensible de ceux qui ont vu le film d'animation.

Puis le portail SreenRant publié un article des 10 choses les plus grossières que les sœurs ont faites "Frozen 2".

Le film présente les voix d'Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad, ainsi que les nouvelles voix d'Evan Rachel Wood et Sterling K. Brown (Photo: Disney)

ANNA RUNS APRÈS SA SŒUR POIDS DANGER

Malgré le danger auquel il peut être confronté, Anna Elle va derrière sa sœur, sans se soucier que lorsqu'elle quitte le château, elle rencontre un monde inconnu, car elle a passé toute sa vie enfermée.

ELSA CRÉE UN CHÂTEAU DE RIEN

Bien que ses parents l'aient forcée à supprimer ses pouvoirs, Elsa crée un château de glace plein de détails. Beaucoup espèrent qu'avec le dégel qu'elle a provoqué, sa création n'a pas été détruite.

ANNA ET SON EFFORT POUR TOUJOURS FAIRE LA BONNE CHOSE

Anna ne se soucie pas du coût ou du danger de ses actions tant qu'elle fait la bonne chose, car la boussole morale qu'elle a la conduit à agir de cette façon et est capable de tout abandonner en prenant soin de ses proches.

ELSA CONGELE LE FIORD

Même si geler le fjord n'était pas une bonne chose et que c'était plutôt un accident, elle avait le courage de le faire car c'était le seul moyen de s'échapper. Elle a montré que ses pouvoirs étaient incroyables.

ANNA LUTTE CONTRE LES LOUPS EN COLÈRE

Après avoir laissé sa sœur, Anna doit faire face à plusieurs menaces, dont l'une avec un groupe de loups. Elle reste calme et reste calme jusqu'à ce que tout soit sous contrôle. Et même si Kristoff met presque le feu, il peut échapper à ce danger.

Anna se soucie beaucoup de sa famille (Photo: Disney)

ELSA RÉVEILLE LES ESPRITS

Le moment où Elsa commence à chanter avec sa voix imposante, réveille involontairement les esprits élémentaires endormis. Oui, entonner fortement un thème magnifique et puissant fait que l'un des grands événements en cascade se produit.

ANNA AND HER LOVE ACT

Alors que dans le premier film, Anna essaie de trouver l'amour, ce n'est qu'à la fin du film qu'elle se rend compte qu'elle n'avait pas besoin de lui pour faire la bonne chose car elle-même avait tellement d'amour à donner. Un exemple clair est lorsque vous abandonnez votre chance de vous sauver.

ELSA SAUVE IREDELL

Elsa sauve Iredell à deux reprises des catastrophes que la magie aurait pu causer. La première a été quand il a utilisé l'amour d'Anna pour décongeler le fjord et à la fin de "Frozen 2", les sœurs détruisent le barrage qui a drainé le pouvoir de la forêt. Et bien que l'énorme vague d'eau ait pu détruire sa ville, Elsa a visité l'océan sur un cheval d'eau et de glace pour la protéger.

ANNA LIBÈRE L'IRA DU GÉANT POUR DÉTRUIRE LA PROIE

Comme Anna se rend compte que le barrage devait être détruit, elle prend une décision efficace mais risquée et décide de marquer les géants qu'elle enrage et mène directement au barrage. Leur objectif était de les détruire accidentellement. Quelque chose qu'il obtient.

ELSA RECHERCHE DES RÉPONSES PAR LE DANGER DE CHUTE

Elsa cherche désespérément des réponses à ses questions et fait face au danger. D'abord aux mers agitées, puis d'apprivoiser un cheval d'eau et enfin d'entrer dans la rivière de glace.