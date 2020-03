Les 10 footballeurs les mieux notés de la Liga

10. Casemiro – 80 millions d’euros

Casemiro est l’ancre du Real Madrid. Zinedine Zidane a besoin de vous dans son plan de jeu. Les Blancs, sans lui, perdent des forces défensivement et ont du mal à gagner au milieu de terrain. Selon le portail Transfermarkt, sa valeur est de 80 millions d’euros.

9. Raphael Varane – 80 millions d’euros

Raphael Varane est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Le défenseur français est un rempart sur la balle haute, est rapide et anticipe souvent ses rivaux. Un mur infranchissable pour les grévistes rivaux. Il est le seul joueur du top 10 de la ligne défensive.

8. João Félix – 90 millions d’euros

Le bilan qu’Enrique Cerezo n’aime pas. Le meneur de jeu est venu au club des rayures rouges et blanches cet été avec une valeur de marché de 100 millions d’euros. Sa valeur a chuté de 10 millions. Vous devez grandir sous Simeone.

7. Saúl Ñíguez – 90 millions d’euros

Tout ce que Saul touche le transforme en or. L’Alicante, depuis 2018, est évaluée à 90 millions d’euros et continue de mériter d’être une référence dans l’équipe rojiblanca. Il a marqué le but du Metropolitan contre Liverpool.

6. Frenkie De Jong – 90 millions d’euros

Bartomeu et son travail dans la zone de transfert sont largement critiqués. Cependant, il existe un accord complet avec Frenkie De Jong. Le seul que tout le monde a aimé. La signature du Néerlandais a été un succès. Sa valeur est déjà de 90 millions d’euros.

5. Marc-André Ter Stegen – 90 millions d’euros

Marc-André Ter Stegen est aujourd’hui l’un des meilleurs gardiens de but. L’Allemand est une assurance dans le but du Camp Nou, cependant, sa continuité est mise en doute. Barcelone doit sceller leur renouvellement et assurer le gardien de but de 90 millions d’euros.

4. Jan Oblak – 100 millions d’euros

Quatre-vingt-dix millions d’euros semblent être une figure astronomique pour un portier. Cependant, la valeur de Jan Oblak atteint neuf chiffres. Cent millions d’euros. Le meilleur gardien de but de la planète, le héros de l’Atlético de Madrid. Il est le footballeur le plus cher des Manzanares.

3. Eden Hazard – 100 millions d’euros

Eden Hazard a été appelé à conquérir le monde au Santiago Bernabéu, mais ce n’était pas le cas. Il était en surpoids et, après s’être mis en forme, les blessures ont alourdi sa première année avec l’élastique blanc. Il a perdu un tiers de sa valeur depuis son arrivée au Real Madrid.

2. Antoine Griezmann – 120 millions d’euros

Il y a deux saisons, la valeur d’Antoine Griezmann était de 150 millions d’euros. L’été dernier, il est allé à Barcelone avec une valeur de 130 et, maintenant, l’attaquant est évalué à 120 millions d’euros. Il ne s’est pas adapté aux exigences du Camp Nou.

1. Lionel Messi – 140 millions d’euros

C’est drôle, mais les joueurs sur le podium de football de la plus haute valeur de LaLiga n’ont pas une croissance positive. Tous les trois ont vu leur valeur dévaluée. Dans le cas de Messi, la raison n’est pas les blessures ou le jeu, mais l’âge. En juin, il aura 33 ans.