Les 10 footballeurs les mieux rémunérés au monde en ajoutant des salaires, des primes et de la publicité

Dans la liste d’aujourd’hui, nous collectons les dix joueurs qui ont reçu le plus d’argent, selon France Football, y compris les bonus, les bonus, les revenus publicitaires et le salaire du club dans lequel ils jouent. Les protagonistes sont les suivants:

10. Kylian Mbappé – 28 millions d’euros

L’attaquant français a le salaire convenu après son transfert au Paris Saint Germain, qui a eu lieu à l’été 2018 après une année d’affectation. À 21 ans, il est très susceptible de remonter cette liste, d’autant plus s’il y a un grand écart sur l’échelle salariale en cas de départ de Neymar da Silva.

9. Robert Lewandowski – 29 millions d’euros

L’attaquant polonais du Bayern München, meilleur buteur de Bundesliga et deuxième du Soulier d’Or, est neuvième et est l’un des candidats à descendre et même à en disparaître à 31 ans (32 en août). Il est loin de baisser, les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais le renouvellement de quelques jours après avoir tourné le 31 jusqu’en 2023 nous invite à croire que dans quelques années il n’aura plus ce revenu.

8. Raheem Sterling – 33 millions d’euros

L’ailier gauche anglais de Manchester City, l’un des meilleurs au monde dans sa fonction, a élargi son lien avec la discipline citoyenne en 2018 jusqu’en 2023, avec une augmentation significative des salaires entre les deux. À 25 ans, il peut toujours aspirer à augmenter son salaire et ses revenus publicitaires, il ne serait donc pas surprenant de le voir grimper sur la liste.

7. Andrés Iniesta – 34 millions d’euros

Le milieu de terrain espagnol de Vissel Kobe est le mieux payé du continent asiatique, même si ce n’est pas quelque chose qui durera trop longtemps. En mai, il aura 36 ans et, pour le moment, il a un contrat jusqu’en janvier 2021 avec la discipline japonaise. En faisant de la publicité, vous pouvez avoir de bons chiffres pour le reste de votre vie, mais sans salaire ni bonus de club lorsque vous raccrochez, vous pouvez disparaître de cette liste.

6. Eden Hazard – 35 millions d’euros

L’ailier gauche belge, arrivé au Real Madrid l’été dernier, a un contrat jusqu’en 2024 et encore beaucoup de football quand il aura 29 ans en janvier. De bons résultats avec l’équipe, avec un Zinédine Zidane qui a largement fait ses preuves en tant que talisman en Europe depuis le banc, peuvent faire de lui l’un des footballeurs les plus médiatiques au monde.

5. Antoine Griezmann – 38 millions d’euros

La situation du Français est pratiquement liée à celle du précédent, ayant changé de club cet été en signant jusqu’à la même année et avec le même âge, à l’exception qu’il a eu 29 ans en mars. Aucun d’eux n’est le leader de leur équipe, mais les deux sont très importants et pourraient encore voir leurs salaires augmenter selon les résultats.

4. Gareth Bale – 38 millions d’euros

La présence du Gallois sur cette liste permet de comprendre pourquoi il reste au Real Madrid malgré le peu de projets de Zinédine Zidane: peu d’équipes peuvent prendre un salaire similaire à celui qu’il a actuellement. Son dernier renouvellement a eu lieu en octobre 2016 et il met fin à son contrat en 2022, ce qui semble expirer afin de précipiter son dernier gros salaire de footballeur.

3. Neymar da Silva – 95 millions d’euros

Avec le Brésilien, nous entrons dans une nouvelle dimension, loin du reste. Bien qu’il touche près de 100 millions, selon les chiffres des médias français, ce que vous décidez de faire à l’avenir pourrait vous conditionner à être plus proche de ceux qui sont en dehors du podium. Il reçoit un gros salaire dans la capitale parisienne, mais s’il veut changer d’air, il devra en renoncer à une partie substantielle.

2. Cristiano Ronaldo – 118 millions d’euros

Le joueur portugais de la Juventus est arrivé dans l’équipe italienne à l’été 2018 et, après ses 35 ans en février, sa retraite semble encore loin car il n’a pas baissé de performance. De plus, il est l’un des rares qui, en se retirant, pourrait rester sur la liste grâce à ses revenus publicitaires. Il a un contrat jusqu’en 2022.

1. Lionel Messi – 131 millions d’euros

L’Argentin du FC Barcelone, le mieux payé de tous, est à son tour celui qui a le salaire net le plus élevé (50 millions). Le chiffre des recettes publicitaires n’est pas loin de celui des Portugais, mais c’est ce qu’il reçoit de son club qui fait la différence. Il aura 33 ans en juin et, malgré la fin de son contrat en 2021, il a le pouvoir de décider de partir gratuitement l’été.