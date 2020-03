Les 10 joueurs qui ont disputé un seul match de Premier League pour Tottenham

Lectures rapides

Tottenham a accueilli des grands de la Premier League au fil des ans – mais tout le monde ne peut pas réussir dans le nord de Londres.

Nous avons jeté un coup d’œil à chaque joueur pour ne faire qu’une seule apparition pour Tottenham en Premier League.

Nous avons exclu Luke Amos, qui est toujours techniquement sur les livres chez Spurs, bien que prêté à QPR, et pourrait encore ajouter à son jeu solitaire.

Hans Segers

Le premier des trois gardiens de but de cette liste, Segers est surtout connu en Angleterre pour un séjour de huit ans avec Wimbledon dans lequel il a fait plus de 300 apparitions pour la tenue de vol d’alors.

Après être passé en non-ligue avec Woking, il a fait un retour remarquable en Premier League en rejoignant Tottenham en tant qu’option de secours en 1998, apparaissant dans un match nul 1-1 avec Southampton peu de temps après avoir rejoint avant de prendre sa retraite en 2001.

Ben Alnwick

Alnwick s’est taillé une réputation de gardien de but prometteur tout en apparaissant dans des moments difficiles à Sunderland, attirant l’attention de Tottenham avec un affichage impressionnant lors d’une défaite 3-2 contre les Spurs dans laquelle il a admirablement performé, sauvant un penalty de Robbie Keane.

Le gardien de but était sur les livres de Tottenham depuis cinq ans, mais a été envoyé sept fois en prêt, faisant sa seule apparition pour les Spurs le dernier jour de la saison 2009-10, concédant quatre buts lors d’une défaite 4-2 contre Burnley.

Aujourd’hui âgé de 33 ans, il est sans club depuis son départ de Bolton en décembre 2019.

Jamie Clapham

Deuxième membre consécutif du tristement célèbre prêt 100 de Leeds United sur cette liste, Clapham s’est taillé une solide carrière d’arrière gauche, notamment pour Ipswich Town et Birmingham City, après avoir participé à la défaite 2-1 des Spurs contre Coventry City en mai. 1997.

Kevin Dearden

Après avoir commencé sa carrière à Tottenham, Dearden a par la suite fait plus de 400 apparitions dans la Ligue de football, dont plus de la moitié en six ans à Brentford.

Le gardien de but a été prêté neuf fois en trois ans aux Spurs, faisant sa seule apparition en Premier League après avoir remplacé Erik Thorstvedt, blessé, lors d’une défaite 2-1 à Nottingham Forest.

“Nous perdions 2-1 à la mi-temps et c’était le résultat à la fin, donc je dis toujours à tout le monde que je n’ai jamais laissé de but en Premier League!” il nous a dit en 2017.

Adam Smith

Smith n’a peut-être pas atteint le grade dans le nord de Londres – un camée de 14 minutes dans une victoire sur Fulham était son seul run-out dans la Premier League for Spurs – mais l’arrière droit s’est imposé comme un habitué de la Premier League à Bournemouth, pour lequel il a fait 137 apparitions dans l’élite.

Cameron Lancaster

Un excellent exemple des belles marges du football de niveau élite, Lancaster était autrefois considéré devant Harry Kane dans l’ordre hiérarchique à Tottenham, mais joue maintenant au deuxième niveau aux États-Unis pour Louisville City.

DeAndre Yedlin

Il y avait beaucoup d’excitation autour de Yedlin quand il a signé pour les Spurs après quelques performances accrocheuses à la Coupe du monde 2014 pour les États-Unis.

Mais son seul match en Premier League pour les Spurs est survenu lors d’une camée de 11 minutes lors d’une défaite à Aston Villa, car il est rapidement devenu évident que l’arrière droit n’est peut-être pas le plus fiable sur le plan défensif.

Pourtant, il est resté en Angleterre et est devenu un habitué de la Premier League avec Sunderland et Newcastle.

Jamie Slabber

Basant son jeu sur Teddy Sheringham, Slabber a suffisamment impressionné Glenn Hoddle pour être appelé dans la première équipe des Spurs à un moment où il avait déjà des goûts de Robbie Keane, Les Ferdinand, Sergei Rebrov, Steffen Iversen et Sheringham lui-même comme options avancées.

Slabber est sorti du banc dans une défaite 3-2 contre Liverpool et a même fourni une assistance pour mériter des éloges de Hoddle, mais sa carrière s’est rapidement effondrée après que l’ancien patron de l’Angleterre a été limogé et à la libération finale de l’attaquant, il s’est retrouvé indésirable par les clubs de la Ligue de football.

Iago Falque

Au moment où Falque est arrivé aux Spurs à 21 ans en 2011, il pouvait déjà inscrire le Real Madrid, Barcelone et la Juventus sur son CV.

Mais la carrière de l’attaquant en Premier League s’est élevée à cinq minutes en tant que remplaçant lors d’une défaite 2-1 contre Everton avant d’être prêté trois fois et de s’établir finalement en Serie A avec Gênes, Rome et Turin.

“Peut-être que le déménagement à Tottenham, ce n’était pas une sage décision de ma part”, a-t-il déclaré en 2018. “C’était le seul pas en arrière de ma carrière.”

Filip Lesniak

Un jeune international slovaque, Lesniak est sorti du banc pour aider Harry Kane à terminer son triplé alors que les Spurs battaient Leicester 6-1 au King Power Stadium en mai 2017.

Mais le milieu de terrain a été libéré par Tottenham le mois suivant, et il a depuis joué le reste de sa carrière au Danemark.

