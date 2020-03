Les 10 matchs historiques des Tigres pour voir maintenant qu’il n’y a plus de football

L’équipe UANL Tigers continue d’être l’une des références claires dans le pays au cours de la dernière décennie. Ses titres, les joueurs signés et leurs finales, ont fait de lui l’un des clubs à battre dans le football mexicain. C’est pourquoi nous passons en revue aujourd’hui les 10 matchs les plus passionnants de ces dernières années. Se souvenir c’est revivre!

10. Tigers 4-1 America

L’un des matchs les plus mémorables a eu lieu le 27 février 2016. Lors du tournoi de clôture 2016, les étudiants universitaires ont accueilli les Eagles of the America dans le «Volcano». Dans ce match de la journée 8, la première mi-temps s’est déroulée avec peu d’émotion et s’est terminée de zéro à zéro. Déjà pour la partie complémentaire, Moreno a ouvert le score à 69 ‘pour les visiteurs; à partir de ce moment, le spectacle est venu, et avec des buts d’Álvarez, Juninho, Gignac et Sobis, ils ont condamné la victoire.

9. Tigres 4-0 Santos Laguna

Parmi les matchs qu’il faut regarder en fidèle disciple des Tigres, c’est celui-ci, lorsque les félins ont battu Santos Laguna 4-0 en grande finale du Champion des Champions. Ce match allait et venait et avec des émotions en gros. Bien que Tigres ait gagné avec des buts de Pizarro, Javier Aquino, Zelarayán et Gignac ont mis le dernier clou dans le cercueil.

8. Tigres 3-2 FC Juárez

Samedi dernier, le groupe des Tigres a donné à ses fans une joie supplémentaire, en obtenant le retour contre les Braves de Juárez et en donnant un grand match. En descendant le tableau de bord, le génie de l’attaquant français semblait donner les trois points à son équipe.

7. Tigres 6-1 Puebla

Le 10 novembre 2018, les Tigres de “ Tuca ” Ricardo Ferretti ont joué ce qui était peut-être l’un des jeux les plus retirés causés par leurs fans. Et ce n’est pas pour moins, car le match contre Puebla était divertissant et il y avait tout, de la controverse et de nombreux objectifs. Le score final était de 6-1, avec une performance gigantesque de Gignac, qui a été envoyé avec la grosse cuillère quand il a marqué 4 buts.

6. Tigers 3-2 Necaxa

Ce fut l’un des jeux les plus divertissants de Tigres. Au jour 7 de la Clausura 2019, les Rayons de Necaxa sont entrés à l’Université pour mesurer les forces. Lors d’une rencontre avec danger dans les deux buts, le score final était de 3-2. C’est ici que le show du Français a été rapide, et il a réussi à ouvrir le score avec un but «taquito».

5. Tigres 4-1 Monterrey

Un autre des plus mémorables a été lorsque les Tigres ont vaincu leur fidèle rival en quart de finale … Rayados de Monterrey. Le 10 mai 2017, ceux menés par Ricardo Ferretti se sont affrontés face aux adversaires en quarts de finale de Clausura. Une fois de plus, Gignac les a menés à la victoire et a remporté un doublé, tandis que les buts restants étaient l’œuvre de Jesús Dueñas

4. Tigres vs Pumas UNAM

L’un des clubs qui a également subi l’élimination aux mains des Tigres en quart de finale était les Pumas. À l’ouverture de 2016, ils sont entrés en collision à la grande fête nationale de football. Dans ce match, et pour ne pas changer, André Pierre Gignac a fait le sien et a réussi un triplé, tandis qu’un but de Verón et un but d’Andy Delort ont humilié les Auriazules.

3. Tigres 1-1 America

L’une des rencontres que le public des Tigres n’oubliera jamais, c’est quand ils ont affronté les Águilas del América lors de la grande finale. Lors de l’ouverture de 2016, les deux clubs ont joué dans la soi-disant «finale de Noël». Après avoir été à égalité, tout a été défini depuis les tirs au but, où les trois collectionneurs bleu crème ont raté leurs tirs.

2. Tigers 3-1 International

C’était sans aucun doute l’un des jeux les plus excitants que les Tigres aient offert ces dernières années. Après avoir perdu au match aller contre l’Internacional, pour le match retour, les supporters ont joué un rôle clé dans la victoire en demi-finale de Libertadores. Dans ce match, Gignac a marqué son premier but avec les chats. Après cette écrasante victoire 3-1, l’équipe mexicaine était ravie de participer à la finale du concours.

1. Monterrey 2-3 Tigres

Vient d’abord le match de la grande finale Regio Classic contre Rayados de Monterrey. Ce fut un jeu sans précédent qui a paralysé tout le pays. La réunion était de prévision réservée; Cependant, les chats ont profité de la qualité de leurs footballeurs pour obtenir le titre qui a marqué tous les fans des Blue and Whites. Tu te souviens