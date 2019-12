Les 10 meilleures batailles de style libre que le Off Side 2019 nous a laissées

Punchline, métriques, compétences, flux, jeux de mots; Ce 2019 nous a tout laissé. L'année se termine et les souvenirs prennent le devant de la scène. Qu'avons-nous vu en ces 365 jours dans le circuit du rap? Que nous ont laissé les batailles de style libre? Résumer tout en dix batailles est, en plus de difficile, injuste. Qu'est-ce qui fait qu'une bataille fait partie d'un top 10 sélectionné? Qui décide si les goûts sont différents?

Peut-être, la seule chose que nous sommes d'accord sera que ce fut une année pleine de surprises, de consolidations et de batailles mémorables. La Ghetto Dream League, Pangeale FMS, les différents formats du God Level Fest ou le Red bull de chaque pays, y compris le Finale internationale, entre autres; Ils ont tous des batailles incroyables.

Bien qu'il y ait eu des affrontements majeurs, certains n'étaient pas sur la liste. Comme la bataille de février Bnet vs. Replik, ou celle de Drose vs Riddle pour le jour 2 du FMS Chili, ou le Le moindre contre Kaiser pour le jour 6 de ce même concours, ou encore celui de Dtoke vs Papo en avril au début du FMS Argentine. C'est un long etcetera.

Jaze avoue l'arrivée de la Freestyle Master Series (FMS) au Pérou. (Photo: @urbanroosters)

Certains considèrent même que la surprise de 2019 est Rythme, qui a fait face à une bataille épique contre Aczino lors de la huitième de la finale internationale Supremacy Mc 2019 tenue au Pérou. En particulier, cependant, je considère que c'était l'année de Mecha et même c'était une meilleure année pour El Menor, Stuart, Metalingüistica et Gazir. Sans négliger, bien sûr, les Péruviens Skill et Litzen, qui ont connu une excellente saison.

Il y a de nombreuses batailles avec de bonnes minutes mémorables, ce qui ne signifie pas nécessairement que ce sont de gros affrontements. Voilà la seule différence. Sans plus tarder, alors les 10 meilleures batailles de style libre de 2019.

10. JAZE + STUART VS TRUENO + LETRA – FINAL – DIEU NIVEAU ALL STARS ARGENTINE

Quatre des rappeurs que ce 2019 a été consolidés. Mais c'est Stuart qui est venu en remplacement de Bnet et a mené au triomphe de Jaze à la première date de God Level All Stars.

9. ACZINO + CHUTY VS DOMINIC + PANIER – FINAL – PANGEA 2VS2

Quatre référents des batailles hispanophones. Aczino et Chuty ont rencontré Dominic et Cacha en mars lors de la finale de Pangaea, dans l'une des rares fois où nous avons vu la paire de champions tomber.

8. PAPO VS SUB – FMS ARGENTINE

Bien que la bataille n'ait pas eu de battage médiatique, les rimes que les Argentins ont libérées, ajoutées aux techniques et aux flux qui l'ont mise, les ont placées sur cette liste.

7. VALLES-T VS ACZINO – SEMI-FINALE – RED BULL INTERNACIONAL

Ce n'était pas la première fois qu'ils se faisaient face. Lors de la dernière édition du Red Bull International le Colombien a laissé une minute à l'histoire et cette fois, ce ne serait pas différent.

6. ESTEPARIO WOLF VS ZASKO MASTER – OCTAVOS – RED BULL INTERNACIONAL

Quelques jours avant la finale internationale, le Mexicain avait déjà annoncé qu'il aimerait affronter Zasko, et il en était ainsi. La bataille du Steppenwolf contre Zasko Master dans le Red Bull de novembre était pleine de techniques et d'agressivité.

5. SKONE VS DTOKE FMS INTERNATIONAL ARGENTINE

En septembre, FMS International a fait sa deuxième date, cette fois en Argentine. Dans l'événement, il y a eu beaucoup de bonnes batailles, mais la plus intense a opposé les Espagnols aux locaux. Dès la première minute, avant même qu'elle ne commence, j'ai déjà noté que ce serait épique.

4. THEOREM VS METALINGUISTICA – GHETTO DREAMS LEAGUE CDMX (EXPOSITION)

La bataille qui a marqué le retour de Theorem, même s'il s'agit d'une exposition. Le Chilien a longtemps été absent des compétitions de freestyle, mais est revenu en flammes. Son rival était «Meta», une des surprises de 2019.

3. ÉQUIPE ESPAGNE VS ÉQUIPE PERÚ – CHAMBRES – GOD LEVEL FEST CHILE

La grande surprise de l'événement a été le Pérou, représenté par Nekross, Choque et Jaze. L'équipe Inca a battu Chuty, Skone et Force dans les trois occasions auxquelles elles ont dû faire face. Mais le plus épique et où Team Peru a été consolidé était le deuxième jour, qui a eu lieu en juin au Chili.

2. KAISER VS ZTICMA FMS INTERNATIONAL ARGENTINA

Une autre des batailles du FMS international d'Argentine a opposé le Chilien au Mexicain. Le contexte l'a rendu beaucoup plus intéressant. Kaiser est venu en remplacement de Theorem et bien que certains aient considéré l'un des duels les plus faibles, il a fini par être un bataillon.

1. ACZINO VS WOS – OCTAVOS – RED BULL INTERNACIONAL

Ce fut l'une des batailles les plus attendues de l'année. Bien que ce ne soit pas dans la phase de compétition que beaucoup voulaient. Aczino et Wos se sont rencontrés pour la troisième fois dans une finale internationale Red Bull, cette fois non pour définir le champion, mais en huitièmes de finale.

Quelle bataille pensez-vous devrait être dans ce sommet? S'il en manquait, faites le vôtre.