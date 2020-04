Les 10 meilleurs footballeurs néerlandais qui sont passés par Barcelone

L’histoire du FC Barcelone est fortement influencée par le football néerlandais. Depuis l’arrivée de Cruyff, les Catalans ont eu une idylle avec le football néerlandais qui s’est intensifiée avec l’arrivée de Johan comme entraîneur et a atteint son apogée avec Van Gaal.

Ce sont les meilleurs Néerlandais qui sont passés par Barcelone:

1. Johan Cruyff

Johan Cruyff est le footballeur le plus influent de l’histoire de Barcelone. Le meilleur Néerlandais de l’histoire et l’un des meilleurs pour toucher une balle. Le Néerlandais a changé la façon de comprendre le football du Camp Nou lorsqu’il a marché sur l’herbe pour la première fois. Il s’est perfectionné et a proposé une philosophie en arrivant derrière le bâton.

2. Johan Neeskens

Johan Neeskens est arrivé à Barcelone de la main de Johan Cruyff, juste un an après l’arrivée de celui qui était son partenaire à l’Ajax. Ensemble, ils ont semé la terreur dans la défense rivale. Neeskens a été le héros de Bâle lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe contre Fortuna Düsseldorf.

3. Ronald Koeman

L’histoire de Johan Cruyff en tant qu’entraîneur de Barcelone ne peut être comprise sans un autre Néerlandais: Ronald Koeman. Le Néerlandais, défenseur avec une superbe balle sortie, n’était pas seulement le principal rempart de partir avec le ballon touché, mais il était également l’auteur du but de la finale de Wembley. La première Coupe d’Europe remportée par les blaugranas.

4. Patrick Kluivert

Patrick Kluivert était l’un des meilleurs footballeurs de Barcelone à l’époque de Van Gaal. L’attaquant a marqué près de 100 buts en portant l’élastique Blaugrana. Référence offensive des Catalans depuis de nombreuses années, elle est encore aujourd’hui encore liée à l’institution.

5. Phillip Cocu

L’importance de Phillip Cocu à Barcelone se mesure en regardant sa manche gauche. Oui, le milieu de terrain néerlandais est devenu le capitaine des Catalans. Fixé au centre du terrain, il était partenaire de Guardiola et de Xavi.

6. Frank De Boer

Le troisième des grands joueurs de l’ère hollandaise. Kluivert était le protagoniste à l’avant, Phillip Cocu au milieu de terrain et Frank De Boer en défense. Footballeur très élégant avec une bonne sortie de balle. Comparé à Koeman, il est rapidement tombé amoureux du Camp Nou. Son grand mais toujours était qu’il est venu avec son frère Ronald.

7. Michael Reiziger

Michael Reiziger était le footballeur polyvalent de cette équipe de Louis Van Gaal. Peut-être n’était-il pas le meilleur et il a réussi à peine à entrer dans le top dix des Blaugrana Dutch, mais sa capacité à jouer en tant que central et latéral l’a rendu vital.

8. Giovanni van Brockhorst

Giovanni van Brockhorst a été le premier arrière gauche de l’ère Rijkaard. Le Néerlandais a été prêté en 2003 et convaincu. Les Catalans l’ont signé pour la saison suivante. Il est resté fidèle aux couleurs blaus i granas jusqu’en 2007. Il est reparti avec 2 ligues et une ligue des champions sous le bras.

9. Frenkie De Jong

Frenkie De Jong n’a même pas joué une saison complète à Barcelone et est déjà le chouchou du Camp Nou. Il est tombé amoureux des supporters de Barcelone lors de ses premiers matchs et continue d’étendre son histoire. Milieu de terrain de football, élégant, avec une bonne touche de balle et déséquilibré. Il a tout ce que le culé demande à un Hollandais de faire.

10. Frank Rijkaard

Frank Rijkaard n’a jamais mis le maillot de Barcelone. Le Néerlandais n’a pas brillé sur le gazon du Camp Nou, mais il l’a fait sur le banc. Le premier grand entraîneur de cette époque culé. Avec lui a commencé le mandat de Barcelone dans la Ligue.