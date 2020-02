Les 10 meilleurs remplaçants de l’histoire du Prem: Defoe, Giroud, Solskjaer …

Lectures rapides

Ole Gunnar Solskjaer est probablement le super-sub le plus célèbre de l’histoire de la Premier League, mais il ne possède ni le plus de buts hors du banc ni le meilleur ratio buts / minutes en tant que remplaçant.

Il y a quelque chose de difficile à comprendre sur les remplaçants des buts. Après tout, si un joueur continue de marquer après être sorti du banc, pourquoi ne pas le jouer dès le départ?

Certains des joueurs de cette liste étaient en effet des débutants la plupart du temps, mais il y a aussi un groupe unique d’attaquants qui, pour une raison quelconque, semblent être plus efficaces lorsqu’ils sont présentés plus tard…

10. Darren Bent – 13 buts, 107,8 minutes par but

“Ma missus aurait pu marquer celle-là.”

Tout le monde se souvient de l’infâme plaisanterie de Harry Redknapp après que Bent ait raté une gardienne pour Tottenham, mais il était un buteur beaucoup plus fiable que ne le pensait l’ancien patron des Spurs, marquant plus de 100 buts en Premier League.

Même aux Spurs, où il n’a pas réussi à s’établir réellement au milieu de la concurrence de Dimitar Berbatov, Robbie Keane et Roman Pavlyuchenko, Bent, il a quand même terminé meilleur buteur du club en 2008-09.

Il a fait 60 apparitions en Premier League en tant que remplaçant, marquant 13 fois, et son ratio d’un toutes les 107,8 minutes le place devant Andy Cole, Tore Andre-Flo et Michael Owen, qui a également marqué 13 buts en tant que remplaçant.

9. Edin Dzeko – 13 buts, 89,1 minutes par but

Plusieurs joueurs sur cette liste ont été sous-estimés et radiés en tant que «simplement buteurs» comme si c’était une si mauvaise chose.

Dzeko a déjà été décrit comme «des déchets au football mais brillants au score» par le superfan de Manchester City, Noel Gallagher – et le Bosniaque sera toujours chéri pour être sorti du banc pour vraiment prendre le biscuit avec deux buts en retard dans la démolition 6-1 de City of. Manchester United à Old Trafford.

8. Victor Anichebe – 14 buts, 147,4 minutes par but

Le nom surprise sur cette liste. Anichebe n’a marqué que 27 buts en Premier League au cours de sa carrière, mais plus de la moitié de ceux-ci sont survenus après son entrée dans la mêlée en tant que remplaçant.

Au total, en 107 apparitions comme remplaçant d’Everton, West Brom et Sunderland, Anichebe a marqué 14 buts et récolté sept mentions d’aide.

7. Peter Crouch – 16 buts, 178,1 min par but

Crouch n’a jamais été un buteur prolifique, n’ayant jamais réussi 15 buts en une seule saison de Premier League, mais c’est un joueur que les managers ont toujours aimé présenter depuis le banc en tant que plan B.

Il y a certainement beaucoup de gens qui croient que l’Angleterre aurait dû le garder dans l’image plus longtemps pour la même raison – et nous pensons qu’ils auraient dû le faire juste au cas où il aurait pu refaire le robot et garder quelqu’un pendu pour un high cinq comme il l’a fait Joe Cole…

6. Nwankwo Kanu – 17 buts, 159,1 minutes par but

L’un des meilleurs héros cultes de la Premier League, vous pouvez comprendre que Kanu a dû se contenter de la vie sur le banc étant donné qu’il avait Dennis Bergkamp et Thierry Henry devant lui dans l’ordre hiérarchique d’Arsenal.

Mais quel joueur il était.

5. Daniel Sturridge – 17 buts, 106,7 minutes par but

Après ne s’être jamais vraiment imposé dans les onze de départ de Manchester City ou Chelsea, Sturridge a connu un sort trop bref en tant que l’un des principaux hommes de Liverpool avant de se retrouver à devoir faire avec la vie sur le banc une fois de plus.

Ironiquement, sans ses problèmes de blessure, Sturridge ne serait probablement pas sur cette liste; il commencerait chaque semaine et sans aucun doute les frapper aussi.

4. Ole Gunnar Solskjaer – 17 buts, 92,9 minutes par but

Le super sous-marin définitif et le héros du triomphe de la Ligue des champions de Manchester United en 1999, les premières et dernières apparitions de Solskjaer pour le club l’ont vu sortir du banc pour mettre le ballon au fond des filets.

Nous ne pouvons pas rendre justice à l’assassin au visage de bébé dans ce court paragraphe. Heureusement, Steven Chicken est ici.

3. Javier Hernandez – 19 buts, 93,4 minutes par but

Héritier du trône de Solskjaer à Old Trafford, Hernandez a rejoint Manchester United trois ans après la retraite du super-sub d’origine et a savouré le rôle avant de faire exactement la même chose au Real Madrid.

En toute honnêteté pour le meilleur buteur du Mexique de tous les temps, ses deux années au Bayer Leverkusen ont produit un record meilleur qu’un but tous les deux matchs, prouvant qu’il peut être tout aussi efficace en tête du peloton depuis le début. West Ham, cependant, est parvenu à une conclusion similaire à celle de United auparavant.

2. Olivier Giroud – 20 buts, 88,6 minutes par but

Giroud n’a pas toujours été un super-sub mais a assumé le rôle d’un canard à l’eau, bien qu’un canard qui en ait finalement eu marre et s’est envolé pour Chelsea.

Arsène Wenger optant pour Alexis Sanchez pour mener la ligne pour Arsenal, 18 des 29 apparitions de Giroud en Premier League pour les Gunners lors de sa dernière saison à l’Emirates Stadium sont venues du banc, avec cinq buts.

Il a également été utilisé principalement comme remplaçant par Chelsea, mais compte tenu de son record de minutes par but en descendant du banc, qui peut leur en vouloir?

1. Jermain Defoe – 24 buts, 128,8 minutes par but

Defoe n’obtient peut-être pas le crédit qu’il mérite en tant que l’un des meilleurs buteurs de la Premier League, mais seuls sept joueurs de l’histoire ont marqué plus dans la compétition.

Que ce soit à West Ham, Tottenham, Portsmouth, Sunderland ou maintenant Bournemouth, Defoe a toujours été invoqué pour saisir des buts, et il a rarement manqué à la hauteur de la facturation.

Et il y a peu de joueurs que vous préférez amener lorsque vous cherchez un but en retard…

