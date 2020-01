Les 13 joueurs que Jose Mourinho a signés du Portugal et comment ils se sont comportés

Lectures rapides

Depuis son départ de Porto en 2004, Jose Mourinho a souvent acheté des joueurs dans des clubs de son pays d’origine – mais comment s’en sont-ils sortis pour Chelsea, Manchester United et le Real Madrid?

Le manager de Tottenham a mis à profit son expérience du football portugais pour recruter au fil des ans certains des meilleurs joueurs de la Primeira Liga.

Nous avons examiné de plus près les 13 joueurs que Mourinho a achetés au Portugal depuis son arrivée à Chelsea en 2004. Il connaît peut-être la ligue, mais cela ne l’a pas empêché de signer quelques ratés.

Paulo Ferreira

Après avoir aidé Mourinho à remporter le triplé avec Porto en 2003-04, Ferreira est devenu la première recrue du manager à Chelsea.

Le défenseur est resté à Chelsea pendant neuf ans, faisant plus de 200 apparitions et remportant plus ou moins tout ce qui était proposé.

“Le garçon ne se blesse jamais, ce qui signifie qu’il joue régulièrement environ 60 matchs par saison, pas de problème”, a déclaré Mourinho à propos du joueur.

“Paulo n’obtiendra jamais une note de 10 sur 10 dans un match ou même neuf, mais il ne pourra jamais descendre en dessous de sept ou huit.”

Ricardo Carvalho

Carvalho a retrouvé Mourinho et Ferreira à Chelsea après avoir signé à Porto pour 20 millions de livres sterling en 2004.

L’arrière central a immédiatement créé un formidable partenariat défensif avec John Terry, Chelsea n’ayant concédé que 15 buts en championnat en 2004-05.

Pendant son séjour à Stamford Bridge, il a remporté trois titres de Premier League, trois FA Cups et deux League Cups avant d’être re-signé par Mourinho au Real Madrid en 2010, revendiquant un autre titre ainsi qu’un triomphe en Copa del Rey.

Tiago

Après avoir remporté deux des meilleurs joueurs de Porto en 2004, Mourinho s’est ensuite tourné vers son rival Benfica.

Tiago a fait 48 apparitions pour Chelsea dans toutes les compétitions au cours de sa première saison, bien qu’il ait souvent été utilisé comme remplaçant.

L’arrivée de Michael Essien en provenance de Lyon en 2005 a vu Tiago évoluer dans la direction opposée peu de temps après après une seule saison en Angleterre.

Le milieu de terrain n’a peut-être pas atteint le grade à Chelsea, mais il a reconstruit sa carrière en France avant des séjours avec la Juventus et l’Atletico Madrid.

Ce jour-là: 2005 – Tiago a marqué CE but pour #Chelsea. #CFC pic.twitter.com/7cDZVzuzwX

– Chad (@ChelseaChadder) 10 mai 2017

Nuno Morais

Les performances de Morais pour le club de Penafiel, sa ville natale, lui ont valu un procès à Chelsea en 2004, impressionnant suffisamment Mourinho pour obtenir un contrat de trois ans.

Le défenseur n’a pas eu le même impact que ses compatriotes, ne faisant que deux matches de championnat en 2004-05 avant de retourner au Portugal pour rejoindre Maritimo en prêt.

Il a signé pour la partie chypriote APOEL Nicosie en 2007 suite à l’expiration de son contrat.

Ricardo Quaresma

Après un passage difficile à Barcelone, Quaresma a repris sa carrière à Porto et Mourinho a signé avec l’ailier peu après son arrivée à l’Inter.

Il n’a pas réussi à faire beaucoup d’impact en Italie et n’a pas figuré dans les plans de Mourinho, se retrouvant prêté à Chelsea avant de rejoindre Besiktas pour un contrat permanent.

“Je suis déçu de lui”, a déclaré Mourinho. «C’est un joueur que je voulais à Milan, mais malheureusement, il n’a pas pu surmonter les critiques qui lui étaient adressées. Sans confiance en soi, cela devient plus difficile. »

Angel Di Maria

Di Maria a gagné de nombreux admirateurs pendant son séjour à Benfica, et l’ailier est devenu la première signature de Mourinho au Real Madrid en 2010.

L’Argentin s’est imposé dans l’équipe de Los Blancos et a été nommé Homme du match lors de sa victoire finale en Ligue des champions 2014 contre l’Atletico Madrid.

Mais cela s’est avéré être le dernier match de Di Maria pour Madrid alors que le joueur de 31 ans a été expédié à Manchester United pour faire place à James Rodriquez.

Fabio Coentrao

Comme Di Maria, Coentrao a impressionné Mourinho avec ses performances pour Benfica, et le manager a dépensé 27 millions de livres sterling pour l’amener au Bernabeu en 2011.

Le défenseur a été pressenti pour un avenir radieux mais n’a pas réussi à évincer Marcelo de la place arrière gauche à Madrid et son temps au club a été entaché de problèmes de blessures.

Après seulement 106 apparitions en sept ans, Coentrao a mis fin à son contrat à Madrid et a signé pour Rio Ave en 2018. Après 11 cartons jaunes et deux rouges, il a été libéré après une seule saison et est actuellement sans club.

Christian Atsu

Le manager s’est de nouveau tourné vers le marché portugais après avoir rejoint Chelsea pour un deuxième passage en 2013, en signant Atsu de Porto.

Mourinho avait déjà Willian, Andre Schurrle et Eden Hazard à sa disposition, l’ailier a donc été immédiatement prêté au club néerlandais Vitesse Arnhem.

Atsu n’a jamais fait partie de l’équipe première pour les Blues et a rejoint Newcastle en 2017 après des périodes de prêt avec Everton, Bournemouth et Malaga.

Nemanja Matic

Mourinho n’était pas à Chelsea lorsque le club a décidé de vendre Matic à Benfica en 2011, mais il était déterminé à rectifier cette erreur en janvier 2014.

Matic est devenu une figure omniprésente dans le milieu de terrain de Chelsea en remportant le titre de Premier League en 2015 et 2017.

Mourinho a ensuite signé à nouveau avec le milieu de terrain défensif alors qu’il était à Manchester United, et Matic a même nommé un terrain de football en l’honneur de son manager préféré.

Nemanja Matic a construit un nouveau terrain de football dans sa ville natale en Serbie et l’a nommé d’après Jose Mourinho.

Objectifs relationnels. pic.twitter.com/9QA1DuZ1Aq

– Footy Accumulators (@FootyAccums) 16 novembre 2019

Victor Lindelof

Lindelof a été amené à Old Trafford par Mourinho en 2017 après avoir impressionné avec Benfica, mais le défenseur central a eu du mal à rester cohérent lors de sa première saison en Angleterre.

Le défenseur s’est finalement imposé comme un habitué d’Ole Gunnar Solskjaer, même si Mourinho n’est pas convaincu.

“Lindelof est très, très bon dans certains aspects du jeu”, a déclaré Mourinho à Sky Sports. “Mais il peut être victime d’intimidation en tête-à-tête dans la boîte, il n’est pas particulièrement bon dans les airs et Maguire a ce genre de présence et de physique qui est très, très important.”

Mourinho sur Lindelof “Il n’est pas spécialement bon dans l’air”

Immédiatement lors de l’échauffement d’avant-match, Lindelof rate une tête 😂 pic.twitter.com/w8oWerXyN6

– TheMontyTweets 🦉 (@TheMontyTweets) 22 septembre 2019

Diogo Dalot

L’arrière a été considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe après avoir fait sa percée avec Porto en 2017-18.

United a dépensé 19 millions de livres sterling pour Dalot en 2018, mais il n’a disputé que 17 matches de Premier League avec le club, perdant sa place face à Aaron Wan-Bissaka ce trimestre.

Gedson Fernandes

Mourinho a de nouveau effectué une descente dans Benfica pour amener Fernandes à Spurs pour un premier contrat de prêt de 18 mois avec une option pour rendre l’accord permanent.

Le joueur de 21 ans a fait ses débuts avec les géants de Primeira Liga la saison dernière, les aidant à remporter le titre de champion, mais est tombé en disgrâce cette saison.

N’ayant entendu parler de lui qu’il y a deux semaines, nous ne sommes pas convaincus qu’il soit vraiment tbh. Soit ça, soit il a un très bon agent…

