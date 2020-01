Les 14 joueurs marginaux vendus par Man Utd contre rémunération depuis début 2016-17

Lectures rapides

L’un des plus gros problèmes de Manchester United ces dernières années a été l’incapacité à se débarrasser du bois mort, mais ils n’ont pas toujours échoué à cet égard.

Bien sûr, les dépenses du club dépassent de loin l’argent qu’elles ont rapporté… appelons-les «joueurs non essentiels». Cependant, quelques joueurs ont aidé à remplir les poches du club alors qu’ils n’avaient pas grand-chose à offrir sur le terrain.

Voici ce qui est arrivé aux 14 joueurs marginaux pour avancer moyennant des frais depuis le début de la saison 2016-17.

Ashley Young

Le plus récent départ, Young a rejoint les anciens coéquipiers de United Romelu Lukaku et Alexis Sanchez à l’Inter Milan après avoir effectué un déménagement de 1,5 million de livres sterling.

Le capitaine unique de United a cumulé plus de 200 matchs pour le club, mais n’a effectué que deux départs en Premier League après début novembre et était susceptible de se poursuivre à la fin de la saison, malgré l’intérêt de la Serie A.

L’international anglais a fait ses débuts à l’Inter contre Cagliari en Serie A, jouant 90 minutes dans un match nul 1-1.

⏸️ | MI-TEMPS

Nous allons en 1⃣-0⃣ à la pause après le but de # Lautaro sur la passe de @ youngy18, bons demi-garçons! 👏👏👏 # InterCagliari #FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/uqOp8D9bv0

– Inter (@Inter_en) 26 janvier 2020

Matteo Darmian

C’est bizarre de penser que Darmian était encore un joueur de United jusqu’à l’été, mais il s’avère qu’il a joué 84 minutes de Premier League en 2019.

L’international italien a été un autre départ de Serie A, effectuant un transfert de 1,4 million de livres sterling à Parme où il a pu rejoindre les anciens visages de Premier League Gervinho et Andreas Cornelius.

Il a joué dans la majorité des matchs de sa nouvelle équipe alors qu’ils poussent pour l’Europe.

Daley Blind

United a essentiellement récupéré leur argent pour Blind lors de son retour à Ajax, plaçant le côté néerlandais à 14,4 millions de livres.

Après avoir disputé seulement sept matches de championnat lors de sa dernière saison aux États-Unis, le défenseur international néerlandais était un habitué de l’Ajax dans la minute qui a suivi la finale de la Ligue des champions.

Il a même marqué son premier tour du chapeau en carrière, alors que son total de six buts tout au long de la saison correspondait au nombre qu’il avait inscrit en quatre ans à Old Trafford.

Sam Johnstone

United a trop de gardiens de but si quelque chose, avec Dean Henderson prêté impressionnant à Sheffield United prêté et les mettant entre de bonnes mains si et quand David de Gea passe.

Cela signifiait qu’il fallait y aller en permanence, et Johnstone était cet homme, rejoignant West Brom pour 6,5 millions de livres après avoir impressionné en prêt à Aston Villa dans le championnat.

Bien qu’il n’ait jamais joué de match senior pour United, l’Anglais a excellé sous Slaven Bilic et pourrait bien être prêt pour un premier match de Premier League tant attendu la saison prochaine.

Marouane Fellaini

L’un des premiers joueurs déplacé par Ole Gunnar Solskjaer, Fellaini a rejoint le Shandong Luneng dans la Super League chinoise après avoir joué seulement 31 minutes avec le Norvégien.

Le milieu de terrain, qui a déménagé juste au nord de 6 millions de livres selon les rapports, a marqué à un rythme d’un but tous les trois matchs en Chine.

Cela a même incité à parler d’un retour en Premier League, avec West Ham United de David Moyes mentionné comme une destination possible.

Adnan Januzaj

La percée de la saison 2013-14 de Januzaj ressemble à il y a si longtemps.

Après une période décevante sous Louis van Gaal, avec seulement cinq apparitions en championnat lors de sa dernière saison complète, Januzaj a été prêté puis vendu par Jose Mourinho, rejoignant la Real Sociedad pour un peu moins de 8 millions de livres sterling.

Le Belge en a fait assez lors de sa première saison en Espagne pour décrocher une place en Coupe du monde et a été solide s’il n’est pas spectaculaire depuis.

Morgan Schneiderlin

Schneiderlin a été presque immédiatement exilé par Mourinho, jouant seulement 11 minutes de championnat sous les Portugais avant de déménager à Everton en janvier 2017 pour un montant initial de 20 millions de livres sterling.

Il a commencé fort à Goodison Park, mais “un moment difficile dans sa vie personnelle”, selon les mots de l’ancien patron des Toffees Marco Silva, a limité l’engagement de Schneiderlin la saison dernière.

Il est de retour dans le mix cette saison, à commencer par Carlo Ancelotti lors du récent tirage au sort avec Newcastle United.

Memphis Depay

United a fait une défaite sur Memphis, qui a rejoint Lyon pour un peu moins de 15 millions de livres sterling après ne pas s’être inscrit dans les plans du club une fois que Louis van Gaal a déménagé.

Le Néerlandais est revenu à quelque chose qui ressemble à sa forme PSV, réussissant 14 buts en 17 matchs cette saison.

Malheureusement, une blessure grave est survenue au pire moment, le gardant hors de l’affrontement de la Ligue des champions de Lyon avec la Juventus et mettant en doute son implication dans l’Euro 2020.

Paddy McNair

McNair a vu pas mal d’action sous Van Gaal, mais quand Sunderland est venu appeler avec la probabilité de plus de football en équipe première, l’Ulsterman était absent.

Malheureusement, deux relégations consécutives signifiaient la fin de son séjour au Stadium of Light, Middlesbrough le ramenant au Championnat en 2018.

Depuis qu’il a rejoint Boro, McNair a pu retourner au milieu de terrain après avoir été contraint à des fonctions défensives à Old Trafford. Oh, et il a marqué ses premiers buts en Irlande du Nord entre-temps.

Donald Love

Love a déménagé à Sunderland en même temps que McNair, avec un contrat de 5,5 millions de livres sterling, et est resté un peu plus longtemps.

L’international écossais des moins de 21 ans a passé trois ans dans le Nord-Est, mais les problèmes de blessures ont mis à mal ses chances et il est parti en transfert gratuit en 2019.

L’amour a été repris par Shrewsbury Town et faisait partie de l’équipe qui est revenue pour gagner un match nul avec Liverpool au quatrième tour de la FA Cup.

Tyler Blackett

Blackett ne s’est jamais vraiment remis de son carton rouge contre Leicester lors de la saison 2014-15, du moins pas en termes de Manchester United, mais il a un peu rebondi pour devenir un défenseur de niveau championnat.

Après un joli prêt de meh au Celtic, Blackett est passé à Reading pour 1,8 million de livres sterling en 2016 et a accumulé plus de 100 matchs pour le club.

Et ce malgré le changement de manager des Royals si fréquemment que Blackett a figuré sous quatre patrons permanents et un gardien en moins de quatre ans.

Will Keane

Alors que son frère Michael se tailler une carrière en Premier League, Will Keane est maintenant quelques échelons plus bas dans la pyramide du football.

L’attaquant a quitté United pour Hull pour environ 1 million de livres sterling en 2016, après avoir joué son troisième et dernier match pour le club lors d’une victoire 3-0 en FA Cup à Shrewsbury, mais n’a jamais vraiment pris feu au stade KCOM.

Il a rejoint Ipswich en prêt pour la seconde moitié de la saison dernière, et malgré ne pas les aider à survivre à la baisse, il a déménagé à Portman Road de façon permanente au cours de l’été et a marqué six buts cette saison.

Sean Goss

Après avoir joué dans certains matchs amicaux mais jamais dans un jeu compétitif, Goss a été transféré au QPR en 2016 pour environ un demi-million de livres.

Les choses n’ont jamais vraiment fonctionné pour lui à Londres, avec Steve McClaren donnant au milieu de terrain à peine une heure de football la saison dernière avant de l’envoyer en prêt pour une deuxième fois.

Il a déménagé à Shrewsbury au cours de l’été, rejoignant Love dans la formation de départ pour ce match de Liverpool.

MAN OF THE MATCH: Les votes sont prêts et votre @Pipekit Man Of The Match pour le match de mardi soir contre Accrington est Sean Goss. Des performances impressionnantes Sean 👏 #salop pic.twitter.com/wru6cznwNF

– Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) 22 août 2019

James Weir

Weir a fait ses débuts en Premier League le même jour que Marcus Rashford, remplaçant Ander Herrera à la fin de cette victoire 3-2 contre Arsenal, mais cela s’est avéré être son seul match à United.

Le milieu de terrain a déménagé à Hull sur un contrat à prix réduit à l’été 2016, mais n’a pas obtenu un seul début de ligue au cours de ses trois années dans les livres des Tigers.

Il a rejoint Bolton en 2019, l’un des nombreux nouveaux joueurs à rejoindre le club après leur relégation, et fait partie de l’équipe qui tente de se frayer un chemin après une lourde déduction de points

