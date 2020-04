Les 18 signatures frustrées de Barcelone ces dernières années

Ceux-ci sont le joueurs que le Barcelone ont essayé de signer au cours des 3 dernières années et qu’au final ils ont échappé à l’ensemble des culés:

1. Ederson

Il y a trois étés quand Ederson était toujours à Benfica, il aimait vraiment Barcelone pour son qualité et aussi pour son bon jeu de jambes. Ils l’ont vu comme un excellent ajout à Ter Stegen, mais Manchester City était plus rapide que les Catalans et ils ont fini par le retirer de leurs doigts.

2. Bellerín

Ça fait assez longtemps fois que Barcelone pense à un arrière droit pour renforcer cette position dans l’équipe. Sergi Roberto le fait bien mais ce n’est pas sa position naturelle et il recherche un concurrent nouveau à Semedo. L’un de ceux qui voulaient emporter était à Bellerín, d’Arsenal, mais leur a aussi donné des citrouilles.

3. De Ligt

Le Néerlandais en était probablement un des cas les plus douloureux. Beaucoup de gens tenaient pour acquis que cet été viendrait d’Ajax de la main de son compatriote et L’ami de De Jong. Cependant, la perle hollandaise à la fin, il a été décanté par la Juventus contre l’intérêt de nombreux clubs puissants.

4. Íñigo Martínez

À l’été 2018, l’azulgrana a sondé le joueur du Athletic de Bilbao pour renforcer la centre de défense pour les blessures constantes d’Umtiti. L’international leur a donné des citrouilles et finalement ils ont pris Lenglet de Séville, que tout doit être dit, leur donne un excellent résultat

5. Marquinhos

Paris Saint Germain a été un mur contre lequel Barcelone s’est cogné la tête pendant plusieurs étés. L’un des joueurs que les Catalans ont tenté de retirer et que ils ne pouvaient pas aller à Marquinhos. Avec sa polyvalence, il continue de performer dans la capitale française.

6. Ceballos

Le Real Madrid n’était pas le seul il a remarqué le milieu de terrain talentueux Betis il y a quelques saisons. Barcelone le voulait aussi, mais finalement celui d’Utrera il a fini par opter pour l’éternel rival. Jouez maintenant prêté à Arsenal.

7. Veratti

Nouveau chapitre de chagrin entre Barcelone et Paris Saint Germain. Un an à peine après le départ de Neymar en équipe de France, Barcelone a tenté de revenir sur la décision avec la signature de Verratti. Les Parisiens ont refusé de le lui vendre et finalement Marco est resté dans le Champion de Ligue 1.

8. Ndombelé

De nos jours, on parle beaucoup de L’intérêt de Barcelone pour Ndombelé, milieu de terrain de Tottenham. L’été dernier, les Catalans ont également tenté de le poursuivre quand il était à Lyon. Cependant, De Jong avait reçu la priorité et le prix demandé par Aulas, président du club français, était trop élevé cher selon le club catalan: 60 millions d’euros

9. Mahrez

Avec l’argent de Neymar, Barcelone voulait entreprendre plusieurs dédicaces avant pour amener Dembelé. L’un d’eux était Mahrez, qui était encore à Leicester City. C’était impossible pour les Catalans et aujourd’hui L’Algérien joue dans le Manchester City à la commande de Guardiola.

10. Say Maria

C’était aussi à l’été 2018, et il y avait aussi d’autres “ citrouilles ” du Paris Saint Germain. Barcelone cherchait à renforcer son attaque et a pensé à le faire avec Ángel Di María. Cependant, la réponse qu’ils ont trouvée d’Al Khelaifi était le même qu’à d’autres occasions: «NON».

11. Vinicius

Quand encore Vinicius était un joueur de Flamengo, à Barcelone et au Real Madrid ils se sont intéressés à lui. Cependant, comme Vinicius lui-même l’a déclaré à l’occasion, il a opté pour le Real Madrid avant l’azulgrana “parce que j’avais toujours voulu jouer dans le meilleur club “

12. Dybala

Selon Jugones, il y a quelques saisons La Juventus aurait accepté une offre du Barça pour Dybala de 120 millions d’euros. Cependant, le joueur lui-même l’aurait rejeté car il y aurait vu son jeu limité en partageant sa position avec Messi. Quelque chose de similaire est arrivé à un Coutinho qui a déçu au Can Barça.

13. Rodrigo

Au casting pour remplacer Luis Suárez avec une ligue en avant cet hiverou, la première option que Barcelone avait sonnée est allé à Rodrigo. Cependant, lorsque la signature semblait terminée, il n’y avait pas d’accord entre l’azulgrana et Valence et finalement l’attaquant était resté dans la capitale de la Turia.

14. William José

Le deuxième prénom qui est apparu cet hiver était celui de William Joseph. Une ancienne équipe de jeunes Le Real Madrid qui passe une bonne saison dans la Real Sociedad, mais que Barcelone n’a pas pu prendre non plus. C’était lui La deuxième tentative ratée de Bartomeu.

15. Loren

Le club a également essayé Barcelone avec Loren, attaquant espagnol qui alterne la propriété dans le Betis depuis quelques années. Setien il l’avait eu sous son commandement et cela semblait être une bonne option que les deux parties ne pouvaient pas spécifier

16. Ange

Le dernier de eCette liste que Barcelone n’a finalement pas pu prendre était celle d’Ángel, attaquant de Getafe. De toutes les signatures que le club a sondées C’était le plus proche de la production, encore plus que Rodrigo. Mais à la fin, il a dit «non» et Barcelone il a fini par être décanté par Braithwaite, de Leganés

17. Bakambu

Le de Bakambu était un cas comique. Barcelone était déjà parvenu à un accord avec son club, le Beijing Gouan, et avec lui-même Bakambu cet hiver pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Déjà à l’aéroport sur le chemin de l’Espagne, le club catalan lui-même a appelé l’ancien joueur de la Villarreal pour confirmer qu’il reculait et que l’opération avait été annulée. Bakambu l’a pris avec un rire et a demandé au portail Transfermarkt qui dans son histoire a ajouté “presque Barcelone”

18. Neymar

C’est sûrement être le cas le plus saignant de tous. Après le Paris Saint Germain, il a glissé pour 222 millions en 2017, et de toutes les citrouilles qu’ils ont données à Barcelone (Marquinhos, Di María, Verratti, ..) Bartomeu a essayé cet été avec Neymar. Cependant, le manque de liquidité azulgrana et les étranges méthodes de paiement ce que le club a proposé ils n’ont pas convaincu Al Khelaifi un iota et le retour de Neymar au Camp Nou était frustré.

