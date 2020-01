Les 3️⃣ touches du premier triomphe blanc de 2020

Le Real Madrid a profité d’une erreur de Soria pour diriger un match auquel il n’était jamais entré.

Un doublé de Varane, un autre de Modric et les interventions de Courtois ont donné à Madrid sa première victoire de l’année 2020.

FINAL #GetafeRealMadrid 0-3

Madrid a souffert mais a profité du ballon arrêté et du succès du géant belge et a gagné avec force (0-3) dans l’un des domaines les plus compliqués de LaLiga.

Varane, avec un double, et le Courtois précité, décisif.

2020 a donné le coup d’envoi à Madrid

Contrairement aux grandes premières minutes de Mestallla, au Camp Nou ou à la première mi-temps contre l’Athletic, Madrid a été hésitant et aux dépens de Getafe dans la première demi-heure. Cependant, le football voulait cette fois si les blancs atteignaient cet objectif qui était refusé à l’époque. Justice poétique.

Courtois, autant ou plus décisif que Varane

L’homme du parti. Thibaut Courtois a sauvé Madrid avec 0-0, 0-1 et jusqu’à ce que la distance soit doublée en faveur de l’équipe blanche. Un mur infranchissable pour la Getafe qui cherchait désespérément à trouver le géant belge dans chaque action dangereuse. Il y a des gardiens qui donnent des points et, aujourd’hui au Colisée, Courtois s’est avéré être l’un d’eux.

Soria, encore une fois sur la mauvaise photo

Comme c’est souvent le cas dans de nombreux grands événements, le gardien bleu a de nouveau échoué le jour où les caméras ne manquent pas. Une erreur de sa part a dirigé la victoire d’un Real Madrid qui n’a pas pu trouver sa place et a reçu son cadeau à la hauteur de Melchor, Gaspar ou Baltasar.