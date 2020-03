Les 4 options que l’Italie envisage de terminer en Serie A

Le coronavirus a arrêté le football en Italie jusqu’au 3 avril. La Fédération italienne de football (FIGC) s’est réunie aujourd’hui par visioconférence pour évaluer la rupture à laquelle est soumise la série A et les divisions inférieures du pays. Avec la fin de la saison et le championnat d’Europe qui approche, il semble compliqué de trouver une solution sans faire de mal à personne.

03/10/2020

Agir à 19h01

CET

Oscar Cubero

Gabriele Gravina, président de la Fédération, Claudio Lotito, président de la Lazio et conseiller de la Lega A, et Franceso Ghirelli, président de la Lega Pro, ont assisté à la réunion extraordinaire. Une assemblée qui se répétera le 23 mars pour reparler du coronavirus et de son impact sur les stades de football. A ce moment, chaque président devra trouver une solution pour sa ligue au cas où le problème de la maladie persisterait. Le communiqué de presse parle de trois solutions … Et une autre possible.

SANS CHAMPION

Une des hypothèses serait de terminer le Scudetto. Sans regarder champion, descentes, promotions et avec la communication de la FIGC à l’UEFA qui jouerait en Europe l’année prochaine. Une solution qui semble irréalisable, car le travail de plusieurs mois des équipes resterait en rien.

Les équipes bénéficiant de cette mesure seraient celles en déclin: Lecce, SPAL et Brescia.

La série A ne se jouera pas avant le 3 avril | .

AVEC CHAMPION

Le second est très similaire au premier. Arrêtez la ligue, ne jouez plus, mais affichez le classement actuel. De cette façon, la Juventus serait championne après sa victoire contre l’Inter dimanche dernier, à huis clos. La Lazio verrait comment son rêve de remporter le titre serait ralenti – à un moment donné des champions actuels. Bien sûr, la Ligue des champions 2020-2021 serait une réalité pour eux.

L’Inter et l’Atalanta compléteraient la passe à la compétition maximale, tandis que Rome et Naples iraient en Ligue Europa. Lecce, SPAL et Brescia, descendraient en série B.

LECTURE PAR LE TITRE ET LA DESCENTE

Si le coronavirus permettait de jouer au football en Italie, mais pas assez pour terminer le championnat, la forme de jouer un play-off pour le titre et pour la descente. Vraisemblablement, les équipes de descente et d’ascension pourraient contester les carrés pour être en série A.

RÉCUPÉRER LES JOURS ET FINIR LA LIGUE

Franceso Ghirelli a jugé opportun de proposer une quatrième option, ce qui entraînerait une la conclusion du championnat comme prévu en début d’année. Si les choses s’améliorent d’ici à la prochaine réunion du 23 mars, la FIGC chercherait des alternatives dans le calendrier pour contester les jours retardés et compléter les 38 jours.