Les 7 joueurs avec la plus forte probabilité de signer pour Manchester City | Premier League

Cela a été annoncé dans le «Manchester Evening News», montrant les signatures possibles de Guardiola.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

Photo:



EFE

Pour:

Felipe Galindo

27 mars 2020 à 17 h 00

Le “ Manchester eveninig news ” a publié une liste de sept signatures possibles qui, selon la page Bonus Code Beats du Royaume-Uni, seraient proches d’atteindre l’ensemble dirigé par l’espagnol Pep Guardiola. Le site Web susmentionné est une page dédiée à la livraison de bonus pour les maisons de paris sportifs en Angleterre.Par conséquent, les joueurs liés à Manchester City ont un prix ou des frais sur le Web au cas où signature.

Ici, les footballeurs qui ont une chance d’atteindre Manchester City à Guardiola avec leurs cotes chez les bookmakers.

1. Ben Chilwell, joueur de Leicester City – 2,8 £ pour chaque livre mise

2. Ruben Dias, joueur de Benfica – 3,8 £ pour chaque livre mise

3. Lautaro Martínez, joueur Inter – 5 livres pour chaque pari livre

4. Dayot Upamencano, joueur de Leipzig – 5,5 £ pour chaque livre mise

5. Jack Grealish, joueur d’Aston Villa – 6 £ pour chaque livre mise

6. James Maddison, joueur de Leicester City – 7 £ pour chaque livre mise

7. Adama Traoré, joueur de Wolverhampton – 7 £ pour chaque pari livre

La possibilité que ces joueurs atteignent l’ensemble céleste de Manchester est élevée, mais il convient de préciser que même si City a besoin de plusieurs de ces noms, en particulier dans leur défense défensive et centrale. Il y a un obstacle qui pourrait arrêter les négociations futures, et c’est le fait que l’équipe «citoyenne» est sanctionnée et n’a pas de participation au prochain tournoi des Champions.

