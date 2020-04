Les 7 joueurs les plus utilisés par Quique Setién lors de ses 100 premiers jours comme entraîneur du Barça

Le temps passe vite et Quique Setién est entraîneur du FC Barcelone depuis 100 jours. Il ne peut être évalué que pendant les deux premiers mois de son administration étant donné la situation que la planète connaît actuellement, mais les données sont suffisantes pour savoir quels sont les «favoris» du coach cantabrique. Ce sont les joueurs les plus infimes de l’ère Setien.

7. Nelson Semedo

Avec Sergi Roberto et Jordi Alba incapables de jouer la plupart du temps que Setien a été entraîneur, et compte tenu du manque de confiance en Junior Firpo, le Portugais a connu 9 matchs et 810 minutes au cours de ces 100 jours.

6. Gerard Pique

Avec un jeu de plus – 10 au total – Gerard Piqué se tient. Le centre, oui, n’accumule que 60 minutes de plus que Semedo pendant cette période. Il est le défenseur avec le plus de minutes de l’ère Quique Setién.

5. Frenkie de Jong

Frenkie de Jong visait à être la clé pour l’entraîneur cantabrique lorsqu’il a été nommé entraîneur en janvier et les données le confirment. Le Néerlandais a joué presque tous les matchs – 11 au total – et a marqué un but et fourni deux passes décisives.

4. Antoine Griezmann

Un autre qui a eu la confiance de Setien a été Griezmann, au point qu’il est le seul à atteindre 12 matchs avec Setién à ce jour. Loin de sa meilleure performance, il a marqué 5 buts en ce temps.

3. Sergio Busquets

Si De Jong allait être important, Sergio Busquets l’est encore plus pour Setién. Il a joué le même nombre de matchs – 11 au total – mais a plus de minutes, 959 minutes. De plus, son niveau s’est amélioré au cours des derniers matchs.

2. Marc-André ter Stegen

Un seul match a été perdu depuis que Setien a rejoint l’équipe – la Copa del Rey contre Ibiza – donc le gardien de but cumule 11 matchs, dans lesquels il a joué toutes les minutes possibles, un total de 990 minutes.

1. Lionel Messi

Les mêmes chiffres que le précédent sont ceux que Messi a, à la fois dans les jeux et en quelques minutes. Mais l’Argentin est aussi le meilleur buteur de l’équipe en ce moment avec un total de huit buts. De plus, il a distribué 7 passes décisives.