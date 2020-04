Les 8 dédicaces dont rêvent tous les fans du Real Madrid

Au milieu d’une pandémie mondiale et sans football dans presque tous les pays, les rumeurs concernant les transferts Ils ont toujours une place dans ce sport. En ce qui concerne certains des ont été entendus au cours des dernières semaines (il est encore très tôt, attention) ce seraient les joueurs avec ceux qui adorent Real Madrid ils pleuraient d’émotion pour la saison à venir:

1. Achraf

C’est sûrement celui qui a aujourd’hui plus d’options pour se matérialiser au jour d’aujourd’hui. Achraf est devenu l’un des ailiers les plus complets du monde en Borussie et de renforcer cette position au Real Madrid serait une signature de luxe. Sauf surprise, il se matérialisera à l’avenir son retour au club très proche.

2. De Ligt

Cette année, Militao n’a pas donné les résultats escomptés. L’une des centrales qui a le plus impressionné tout le monde l’année dernière, alors qu’il n’avait que 20 ans, était De Ligt à Ajax. Finalement, la Juventus l’a emporté de Barcelone. Ces derniers jours, il a été émis l’hypothèse que Mino Raiola, son agent, pourrait l’offrir au Real Madrid. Avec son niveau et son âge, qui dans le N’aimeriez-vous pas le voir en blanc?

3. Kanté

Pour quelques étés, il y a des spéculations sur l’intérêt du Real Madrid pour Kanté. C’est un joueur de de classe mondiale, spectaculaire au milieu du terrain dans les tâches défensives et très technique et physique qui enchante Zidane. Il me semble très difficile de quitter Chelsea, mais pour Florentino Pérez (sauf Totti) presque rien n’est impossible …

4. Pogba

Peut-être que Pogba est plus de rêve de Zidane que de son propre passe-temps. Cependant, il ne fait aucun doute que l’arrivée du joueur United soutiendrait beaucoup le centre du champ Real Madrid. Modric a presque 35 ans et avec Valverde, ce serait le cadeau de l’équipe blanche.

5. De Bruyne

Pour obtenir un milieu de terrain «All Star» et effrayer l’Europe, le club pourrait se tourner vers De Bruyne. L’année prochaine (ou lorsque la prochaine édition est contestée) Manchester City ne pourra pas participer à la Ligue des champions. Cela pourrait entraîner des joueurs de stature belge écouter les offres des autres clubs, et dans certains médias, il y a eu des spéculations l’un d’eux pourrait donc être le Real Madrid.

6. Haaland

But. Voilà ce que signifie Haaland aujourd’hui, quelque chose qui trop de blancs pour deux saisons. Ces dernières semaines, la rumeur a grandi que le Le Real Madrid soupire pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Il a à peine 20 ans et je pense que c’est une signature spectaculaire pour l’équipe. Quelqu’un avec qui rêver dans les prochains mois.

7. Mbappé

L’été oui, l’été aussi, toujours Le nom de Mbappé est lié au Real Madrid. Depuis lors, Kylian est une star de classe mondiale bien qu’il n’ait que 21 ans. La chose logique est que, tôt ou tard, finissez par porter le maillot du Real Madrid. Une signature qui comblerait sans aucun doute enthousiasme à la paroisse de merengue

8. Cristiano Ronaldo

À mon avis, le rêve de Chrétien ce serait le plus beau pour le Real Madrid et ses fans en vue de faire une signature hypothétique. Cela semble très compliqué aujourd’hui, puisque les Portugais ont un contrat avec la Juventus et surtout, envie de gagner des titres là. Cependant, il a été spéculé avec les chansons de sirène qui peuvent provenir de Madrid la semaine dernière. Voir ce qu’il a fait au club pendant ses 9 ans, serait reçu comme un fils prodigue, qu’il ait déjà 35 ans ou non. Cela reste une fissure à tous les niveaux.

De façon réaliste, ces noms semblent presque plus une illusion qu’une option pour ce marché du Real Madrid (sauf Achraf). Et ils impliqueraient une rénovation presque complète dans un modèle blanc qui, en revanche, peut en avoir besoin. Cependant, parfois une signature commence par une simple rumeur qui semble impensable (Neymar et PSG, Figo de Barcelone au Real Madrid, Beckham et son «jamais jamais», …) et à la fin cela devient réalité. Cela arrivera-t-il à l’un de ces hommes?