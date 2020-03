Les 9 buts avec lesquels «Cabecita» arrive en tête du classement

Le tournoi de clôture 2020 a été suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison du déclenchement de Coronavirus qui s’est propagé dans différentes parties du monde, cependant, ce dimanche, nous avons pu voir la dernière confrontation entre l’Amérique et Cruz Azul, qui a été menée par La Maquinaria grâce à un objectif solitaire de l’Uruguayen Jonathan Rodríguez, qui jusqu’à présent est en tête du tableau des scores de la Liga MX avec neuf buts.

Rappelons-nous ces neuf objectifs ci-dessous:

1. Tour 2 contre l’Atlético San Luis

Le début du championnat pour le bleu clair n’a pas été le meilleur car ils ont eu deux défaites consécutives, cependant, au stade Alfonso Lastras, le Charrúa a commencé son chemin de notation. À la minute 62, les locaux ont gagné et l’attaquant a reçu une longue passe qu’il contrôlait parfaitement, puis il a levé le ballon pour éliminer le défenseur de Potosí et a finalement battu Felipe Rodríguez.

2. Tour 3 contre Santos Laguna

La loi de l’ex échoue rarement et a été démontrée contre Los Guerreros, juste à la minute 2. Roberto Alvarado Il a fait un mur avec le Sud-Américain, mais le ballon est retourné au buteur après une erreur défensive et il n’a pas pardonné sa défaite Jonathan Orozco avec un tir puissant du pied droit.

3. Ronde 4 contre Toluca

Devils et The Machine se sont engagés dans un duel divertissant qui s’est terminé 3-3 Stade Nemesio Diez. Lorsque les locaux ont battu 2-1, un penalty a été marqué que Jonathan a facturé parfaitement trompeur Alfredo Talavera.

4. Tour 5 pour retourner à Pachuca

Dans le Stade Azteca, les Tuzos sont allés de l’avant Luis Chavezmais Santiago Gimenez Il égaliserait les cartes, quelques instants plus tard, El Cabecita dictait à nouveau le retour du point pénal tirant avec rancune vers le but Alfonso Blanco.

5. Round 6 surprenant Chivas

L’un des duels les plus attrayants de cette journée a été contre le troupeau dans le Stade d’Akron, mais The Machine est rapidement allé à l’avant. Juste après la 7e minute, El Chaquito a aidé son coéquipier, qui a facilement retiré les défenseurs de l’Atletico à l’intérieur de la zone pour finalement surmonter Toño Rodríguez.

6. Round 8, a ouvert le tableau contre Morelia

On pensait que le match contre Monarcas serait compliqué, mais tout était calme au départ avec l’Uruguayen se rendant présent à la minute 7. Adrian Aldrete envoyé une longue croix, qui a abaissé l’attaquant dans la zone, éliminé un défenseur et dépassé Luis Malagón.

7. Tour 8, le doublé à Morelos

Les deux équipes sont revenues de la pause avec le score de 0-2 et en moins de cinq minutes, le Sud-Américain est réapparu, cette fois à partir de onze pas, plaçant le momentané 0-3.

8. Round 9 contre Tijuana

Les Xolos ont déjà atteint le minimum Stade Caliente, mais les bleus clairs n’ont pas baissé les bras et à 39 ‘le briseur est réapparu. Après plusieurs touches du ballon, enfin Elías Hernández Il s’est encouragé à se concentrer et l’Uruguayen a mis la tête avec un Gibran Lajud qui était sur le point de s’arrêter.

9. J10 pour prendre le Young Classic

Dans un stade aztèque sans public, les hommes de Robert Dante Siboldi ils avaient été meilleurs et totalement dominants sans trouver le but, mais à 64 ‘le Paraguayen est apparu Juan Escobar avec un grand jeu du groupe où il a pris Sebastián Córdova d’envoyer la diagonale que El Cabecita a connecté pour surmonter Guillermo Ochoa, avec lequel, il a gardé son équipe en tant que super leader et en même temps a été placé en haut du tableau des scores.