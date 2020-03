Les adieux sont déjà commencés alors que Man Utd mène la course pour une star de Naples à 90 millions de livres sterling

Date de publication: vendredi 27 mars 2020 15h53

Manchester United auraient mené la course pour Kalidou Koulibaly avec Napoli s’est résigné à perdre son défenseur central.

Le joueur de 28 ans a toujours été lié à un abandon de la Napoliet l’équipe de Serie A sont maintenant disposées à se séparer de l’ancien défenseur de Genk.

Il gagne actuellement plus de 6 millions de livres sterling par an, et avec Napoli qui ne se qualifiera probablement pas pour le prochain mandat de la Ligue des champions, ils devront peut-être se débarrasser de lui pour équilibrer les livres.

Et selon le nouveau point de vente italien La Repubblica, les adieux ont «déjà commencé», United étant prêt à dépenser gros pour obtenir ses services.

Une offre d’environ 90 millions de livres sterling serait nécessaire pour garantir ses services, le PDG Ed Woodward affirmant que des liquidités seraient disponibles à dépenser cet été.

“La signature cette semaine de Bruno Fernandes et le retour des joueurs clés de blessure seront un coup de pouce pour Ole et l’équipe alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de la saison”, a expliqué Woodward le mois dernier.

«Nous restons en lice en Europa League et en FA Cup, ainsi qu’en qualification pour la Ligue des Champions, il y a donc encore beaucoup à jouer.

CARACTÉRISTIQUE: F365 fausseté: Keane et Dublin sur Mourinho et Ndombele

«Cependant, en tant que club et conseil d’administration, nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être.

«C’est la priorité absolue de tous les membres du club de nous remettre à l’épreuve régulièrement pour les titres de Premier League et de Ligue des Champions.

“Bien que les progrès ne soient pas toujours fluides, tout le monde dans le club est concentré et déterminé à jouer son rôle pour aider à atteindre ces objectifs.”