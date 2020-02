les adversaires de l’Inter et de la Roma

Les courses valables pour les huitièmes de finale se sont terminées hier, jeudi 27 février Ligue Europa. En attendant la réponse du match Eintracht-Francfort, de nombreuses surprises sont arrivées dans cette première phase du groupe. Heureusement les deux Italiens, Rome et l’Inter, ils se sont qualifiés autant que Gent a mis les Giallorossi en difficulté plus que Ludogorets avec les hommes de Conte. De nombreux clubs de haut niveau sont restés dans la course, y compris le Manchester United, Séville, Bayer Leverkusen et Shakhtar. Sensationnel à la place Éliminations Ajax, demi-finaliste en Champions Leaugue il y a moins d’un an, et Arsenal. Les Néerlandais sont battus depuis Getafe, la cinquième équipe de Liga qui a montré qu’elle sait jouer un bon football; les Grecs de laOlympiakos qui a éliminé les Gunners et pourrait représenter la surprise de cette compétition.

Réponses des urnes de Nyon

Istanbul Basaksehir FK- F.C. Copenhague

Olympyacos FC – Wolverhampton Wanderers FC

Rangers FC- Bayer 04 Leverkusen

VfL Wolfsburg – FC Shakhtar Donetsk

INTERNATIONAL FC Milan – Getafe CF

Sevilla FC- AS ROMA

Eintracht Francfort / Salzbourg – FC BASEL 1893

LASK- Manchester United FC