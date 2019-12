Les alternatives de Valence à Cancelo

De Superdeporte, ils désignent les Norvégiens Jonas Svensson et Omar Elabdellaoui comme candidats possibles pour le côté droitier.

La signature de Cancelo sur le marché d'hiver ne sera pas facile. Le Portugais a marqué un but hier en Coupe Carabao et bien qu'il n'ait rien ou presque rien dit à Guardiola, les 60 millions que les Anglais lui ont payés présagent qu'ils le garderont en Angleterre.

C'est pourquoi Valence a déjà pensé à certains candidats pour renforcer le côté droit en plus de l'ancien che. Superdeporte a souligné deux internationaux norvégiens: Jonas Svensson et Omar Elabdellaoui en tant qu'élu.

🚨 DERNIERE HEURE: Nouvelles dans le fonctionnement latéral du Valencia CF #Fichajes 🛒💸 https://t.co/Co5BPLxn27 – Superdeporte (@superdeporte_es) 18 décembre 2019

Le premier joue dans l'AZ Alkmaar de la Eredivisie et le second dans les Olympiakos grecs. Les deux sont des internationaux norvégiens et, dans le cas du deuxième, le club l'a déjà vu en direct. Êtes-vous convaincu par les deux options?