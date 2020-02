Les anciens managers exhortent le Bayern à accélérer le plan de coaching pour la saison prochaine

Le président actuel du Bayern Munich, Herbert Hainer, a récemment évoqué le projet actuel du club de décider en mai si le manager par intérim Hans-Dieter Flick continuerait d’être le manager du Bayern. Bien que cette ligne de conduite, qui prend une décision d’entraînement importante vers la fin de la saison, semble pragmatique du point de vue du club, les anciens dirigeants Ottmar Hitzfeld et Jupp Heynckes ne pensent pas nécessairement que ce soit la meilleure politique (AZ).

Tous deux se sont prononcés en faveur d’une décision à la mi-mars, au milieu du match de Ligue des champions du Bayern avec Chelsea. Heynckes a dit:

En principe, la clarté est souhaitable à la mi-mars, afin que le club et l’entraîneur puissent prendre des dispositions.

Hitzfeld a parlé dans la même veine:

Le début de mars est idéal pour que les deux parties puissent planifier et se concentrer sur l’essentiel.

Un club et son entraîneur doivent commencer à planifier des mois à l’avance pour la saison à venir, car cela leur permettrait d’identifier les rôles à remplir et d’entreprendre un dépistage plus approfondi des joueurs pour remplir ces rôles, en particulier avec un été majeur fenêtre de transfert à l’horizon.

Si le club ou l’entraîneur choisissent de se séparer, cela permet à l’entraîneur de se concentrer pleinement sur la saison en cours sans avoir à planifier ou à s’inquiéter au-delà de la saison, tout en permettant au club de rechercher son prochain entraîneur et de planifier ensemble la nouvelle saison. .

Compte tenu de l’amélioration du Bayern sous Hansi Flick – du style et de la vitesse de jeu, de ses relations avec les joueurs et le personnel à son tactique – le club n’a pas besoin d’être pragmatique à la faute. Ils feraient bien d’appeler rapidement leur manager pour la saison prochaine après le match de huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, ce qui leur donnerait beaucoup de temps et de substance pour justifier leur éventuelle décision.

