Les anecdotes incroyables d’Urzi avec Falcioni, la blague à Osvaldo et la chambre avec Gaich

Agustin Urzi, actuel footballeur de Banfield, s’est entretenu exclusivement avec TNT Sports sur Instagram Live et a raconté des anecdotes incontournables avec Julio Falcioni, Daniel Osvaldo et Adolfo Gaich, avec qui il partageait une chambre de la sélection U23.

“Maintenant, en quarantaine, nous opérons par zoom, nous faisons des exercices … Nous nous débrouillons bien, certains ne s’entendent pas comme la technologie comme Jésus (Dátolo), mais tout va bien. Parfois, Falcioni apparaît et les porte aux archers, on leur dit qu’ils n’ont pas de mains, ha“a déclaré le jeune

Et dans la même ligne, il a ajouté: “C’est un gars qui fait beaucoup de blagues, vous ne savez pas quand il vous baise et quand il ne l’est pas. Une fois, il m’a vu avec quelques petites lumières et m’a dit devant tout le monde: ‘Comme ça tu ne joueras pas avec moi …’. Plus tard, quand la pratique a pris fin et qu’il n’y avait plus personne, il a dit non, restez calme, ha. J’ai une excellente relation avec lui. “

Pour sa part, il a expliqué comment Daniel Osvaldo du partenaire et a révélé qu’ils ont fait une blague avec la chanson de son ex-partenaire Jimena Barón: “Je l’ai rencontré dans un ami, il semblait sérieux. Mais ensuite vous le rencontrez et il est re-cupé, re cool. Bien sûr, dans les concentrations c’est Du rock pur, ha, je veux qu’ils me jouent de la cumbia … Quand il est arrivé, j’étais avec l’équipe nationale et quand je suis revenu ils l’avaient déjà foutu, ils avaient mis La Cobra dans les vestiaires, ha. J’étais en retard … je voulais le faire, mais mes collègues l’avaient déjà fait. “

Dans une autre partie de l’entretien, Urzi a admis qu’il n’aime pas partager une chambre avec Adolfo Gaich quand c’est à ton tour de rejoindre l’équipe nationale argentine U23: “Tank est un crack, mais il est accro aux bonbons. Tu ne sais pas ce que c’est, j’avais comme cent bonbons et sucettes. Toute la journée à manger ça, j’ai fait un bruit terrible, ha. J’ai essayé de m’endormir mais c’était difficile, en plus il a une respiration étrange, ha “.

Enfin, il a admis que son référent devant les tribunaux est Ricardo Centurion Et il a admis qu’il aimerait l’avoir à Banfield: “Et il m’apporterait Ricky … Il est une référence pour moi, comme Neymar et (Lionel) Messi”, a-t-il clôturé.