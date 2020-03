Les arbitres assistants vidéo ne cesseront plus de travailler dans leur deuxième

La semaine dernière, nous avons présenté en exclusivité dans SPORT comment les relations de travail des arbitres seront la saison prochaine avec la RFEF une fois que le conseil d’administration du CSD aura donné son feu vert à la proposition de changer le statut des assistants de football collégiaux et professionnels. . Le changement se produit parce que les arbitres, assistants et assistant arbitre vidéo (VAR) signeront ensuite un contrat avec la RFEF elle-même pour une saison sous régime de sécurité sociale.

30/03/2020

Ramon Fuentes

Contrat qui sera initialement signé le 30 juin et se terminera le 1er juillet de l’année suivante. Et ce changement de main-d’œuvre affecte également les arbitres qui exercent leurs fonctions exclusivement en tant que VAR. En d’autres termes, ces anciens arbitres qui n’exerçaient que des fonctions VAR dans la salle VOR de la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

À l’heure actuelle, seuls deux anciens arbitres sont dans cette situation. Il s’agit de Álvarez Izquierdo, qui en est actuellement à sa deuxième saison en tant que VAR depuis qu’il a quitté l’arbitrage actif en juin 2018 et Églises de Villanueva, ce dernier dans sa première saison après avoir quitté l’arbitrage en catégorie active pour descendant le 30 juin.

Ce nouveau contrat de travail auquel ils seront également soumis suppose un changement de situation selon lequel ces deux arbitres ont été soumis ces deux premières saisons depuis le lancement du VAR en championnat d’Espagne. Parce que jusqu’à présent, et comme il recueille les deux circulaires publiées par le CTA, cet arbitre VAR exclusif ne pouvait exercer que deux saisons dans ces fonctions. Limite d’âge et de temps qui, comme cela se produira avec les principaux arbitres, disparaîtra de la saison prochaine. En d’autres termes, désormais leur relation sera également contractuelle pour une saison avec la Sécurité sociale.

Ensuite, ce sera à la discrétion du CTA s’il continue à agir la prochaine saison en tant que VAR. Cela affecte les deux membres qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, sont dans cette situation. Il s’agit Alvarez Izquierdo e Églises de Villanueva. Le doute réside dans le fait de savoir si Izquierdo pourra continuer étant donné qu’en juin prochain, ou lorsque cette saison se terminera enfin, il servira les deux saisons dans l’exercice de ses fonctions VAR.

Qui est sûr d’être sous l’égide de cette nouvelle relation de travail et sans limite de saisons est le Galicien Iglesias Villanueva. Et la chose normale est que la prochaine campagne intègre González González qui prend sa retraite à la fin de cette saison. De cette façon, le CTA pourra créer un groupe de membres VAR qui pourront acquérir de l’expérience au fur et à mesure de leur progression dans le temps et qui ne seront laissés à la discrétion technique du CTA que s’ils doivent continuer ou non une fois le contrat de saison avec le RFEF terminé.

Tel qu’établi par la dernière circulaire de la CTA; Les tâches de l’arbitre assistant vidéo (VAR) consisteront à aider l’arbitre à prendre une décision à l’aide d’images dans le cas d’un “erreur claire, évidente et manifeste” ou d’un “incident grave par inadvertance” concernant un but, une pénalité, un carton rouge direct ou une action de confusion d’identité.

En outre, depuis cette saison, ils remplissent également des fonctions supplémentaires de «gestion des opérations» en fournissant un soutien dans le centre VOR aux arbitres en cas d’urgence, supervision de l’opération VOR, contrôle des personnes externes, utilisation correcte des installations, contrôle d’avant-match , suivi des incidents etc …