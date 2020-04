Les arbitres espagnols doivent communiquer leur poids corporel et leur fréquence cardiaque chaque jour

28/04/2020 à 14:25

CEST

Il y a quelques semaines, nous vous avons expliqué dans le journal SPORT Le Comité des arbitres techniques a maintenu un contact permanent avec ses arbitres et assistants dans le football professionnel. Surtout du point de vue technique avec des examens et des tests vidéo qu’il envoie via l’application spécifique qu’il a créée dans l’établissement d’arbitrage.

Cette application vous permet de télécharger des images également pour analyser toutes sortes de problèmes liés à l’arbitrage: jeux hors-jeu, mains, intervention du VAR etc. Mais il y a aussi la section physique dans laquelle tous les arbitres et assistants ont également un contrôle strict supervisé par l’entraîneur physique Javier Sánchez.

Chacun de les vingt arbitres de la première division reçoivent un horaire d’entraînement spécifique. Mais ils doivent également envoyer des données quotidiennes sur leurs paramètres clés afin de pouvoir les coordonner. et surveiller le service physique de l’établissement d’arbitrage.

Ainsi, les arbitres doivent suivre quotidiennement une routine très stricte. Tout d’abord, pesez-vous et mesurez votre fréquence cardiaque au repos.

Ces données ainsi que d’autres telles que le nombre d’heures de sommeil, votre perception de ce repos et votre propre état d’esprit (heureux, découragé, triste, etc.), vous devez l’envoyer au comité technique des arbitres via une application spécifique créé par le CTA suivant les paramètres et modèles déjà utilisés par l’UEFA et la FIFA. Dans le cas du premier, il l’utilise depuis la Coupe d’Europe 2012, tandis que la FIFA a commencé à le mettre en œuvre lors de la Coupe du monde au Brésil en 2014.

Parallèlement à ces données, ils doivent également envoyer les pulsations qu’ils ont lors de la formation qu’ils effectuent à domicile et qu’ils contrôlent via un GPS. De cette façon La zone de performance physique du CTA sait parfaitement quel est l’état physique de ses arbitres en ayant une comparaison exacte de leurs pulsations lorsqu’ils sont au repos et lorsqu’ils sont dans leur routine de travail qui est marqué par l’arbitre physique lui-même responsable de l’envoi hebdomadaire à chaque arbitre de plans d’entraînement individuels et spécifiques.

Cette routine de travail n’est pas exclusive à cette période de confinement. C’est la routine habituelle tout au long de la saison compte tenu de l’origine différente de tous les membres. Mais aussi dans le cours normal de la compétition de ligue, les arbitres sont soumis à un contrôle mensuel de leur poids et de leur graisse corporelle en profitant de leur convocation pour agir en tant que VAR dans la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Contrôles qui doivent ratifier les informations qu’ils envoient individuellement depuis leurs différents points d’origine.

Sûrement lLes arbitres seront l’un des grands bénéficiaires de la mesure du gouvernement de permettre de sortir faire du sport individuellement à partir du samedi 2 mai prochain. S’il est réalisé, il leur permettra d’appliquer une partie de leur routine habituelle qu’ils font à l’extérieur et pour laquelle ils recevront le plan de travail correspondant.

Ce qui est certain, c’est que Ce contrôle physique accrédite le professionnalisme du collectif d’arbitrage de notre pays qui aussi de la saison prochaine, comme nous l’avons déjà dans ce journal et une fois approuvés par la Commission Déléguée du CSD, ils auront un contrat saisonnier et seront affectés à la Sécurité Sociale avec le RFEF reconnaissant ainsi leur travail comme une activité totalement professionnelle.