Les arbitres se rencontrent chaque semaine via le streaming

04/02/2020 à 11:35

Ramon Fuentes

Jusqu’à présent, une réunion mensuelle avait lieu à Ciudad del Fútbol, ​​coïncidant avec l’appel en tant que VAR pour les matches de première et de deuxième division. Rendez-vous où des tests physiques ont été effectués en plus d’un contrôle des graisses pour tous les arbitres et assistants qui viennent en tant que VAR et AVAR, ainsi qu’un examen technique de ce qui s’est passé dans les derniers jours de la ligue.

Une citation qui, comme nous l’avons déjà dans le journal SPORT; En mars dernier, cela n’a pas été fait physiquement, mais de la part du CTA, pour éviter les contacts entre les membres de l’établissement d’arbitrage, cela s’est fait par streaming.

Contacts qui depuis n’ont pas cessé d’avoir lieu de la part du Comité Technique d’Arbitrage. De plus, depuis lors, et au cours de ces trois dernières semaines de détention, le CTA tient une réunion hebdomadaire avec tous les arbitres du football professionnel et du football féminin.

Des réunions où toutes les actions que l’arbitrage mène dans ce scénario exceptionnel de séquestration sont analysées et vérifiées. D’une part, les programmes spécifiques d’entretien physique que les arbitres mettent en œuvre à domicile. Et d’autre part toute la partie technique sur laquelle ils travaillent également avec le vidéotest où les situations de déroulement de la rencontre sont analysées et discutées (mains, hors-jeu, situations VAR) ainsi que les examens des règles du jeu auxquels il faut répondre chaque semaine .

De cette façon, le CTA cherche à ce que les arbitres Soyez aussi bien préparé que possible, à la fois techniquement et physiquement, lorsque vous devez reprendre une activité normale.